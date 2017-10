Malherbe, un des leaders français du transport de marchandises générales, en lots et groupage, accélère sa stratégie de croissance externe et annonce la reprise des activités du Groupe Bernard. Avec cette nouvelle acquisition, Malherbe élargit sa palette de compétences et de services, et devrait atteindre 315 M € de CA en année pleine.

Une reprise aux multiples bénéfices pour les 2 entités

« Avant toute chose, nous tenons à signaler que ce rapprochement est une réelle opération gagnant/gagnant » affirment Alain Samson, Président, et Noël Samson, DG du groupe Malherbe.

Avec la reprise du Groupe Bernard, composé de quatre sociétés (Transports Bernard, Transports LE TORC’H, Transports Rosko, Transports Bouhallier), Malherbe poursuit ses ambitions de développement par croissance externe, amplifie son maillage territorial dans l’ouest de la France et perpétue une politique de recherche de l’excellence basée sur la satisfaction client. Il renforce également de façon significative sa position géographique dans une grande région de production agroalimentaire, telle que la Bretagne, et enrichit ses compétences sur des secteurs d’activité à haute technicité et à forte valeur ajoutée. En effet, l’expertise du Groupe Bernard en matière de transport de marchandises surgelées vient consolider l’offre Malherbe. Malherbe poursuivra le développement entrepris par le dirigeant Éric Bernard qui accompagnera cette opération pendant 18 mois et Thierry Guillo, Directeur du Groupe Bernard, se voit confirmé dans ses fonctions. Par ailleurs, l’intégralité du personnel du Groupe Bernard reste en place et travaillera en étroite collaboration avec les équipes du groupe Malherbe et ce, pour faire de cette opération un succès commercial et entrepreneurial, et pour planifier l’avenir avec sérénité et optimisme.

« Cette rencontre avec Éric Bernard, qui est un véritable expert du transport et un homme entier, a été un grand moment … tant sur le plan personnel que professionnel. L’union de nos deux groupes permettra à chacun de se développer et de se renforcer dans un marché du transport routier de marchandises toujours plus exigeant » décalre Alain Samson, Président de Malherbe.

« Nous avons découvert des équipes très motivées, hautement impliquées et une organisation très pointue et très orientée vers ses clients et la gestion de ses flux. L’addition de nos forces et de nos savoir-faire respectifs devrait aboutir à un résultat augmenté ; cette fois, 1 + 1 devrait être = à 2.2 ou 2.5. Au-delà des chiffres, ce qui nous a surtout, tout de suite plu, c’est la personnalité des dirigeants et des valeurs humaines que nous savons communes » ajoute Noël Samson, DG de Malherbe.

Dans le même temps, le Groupe Bernard peut véhiculer ses atouts et ses savoir-faire à un groupe ayant la même culture d’entreprise. Eric Bernard précise « Je suis très content de cette opération qui me permet de transmettre mon entreprise à un groupe familial partageant nos mêmes valeurs. Allié aux forces du Groupe Malherbe en termes de services clients, de fonctions support et de maillage du territoire, le Groupe Bernard pourra accroître son développement et continuer de prospérer après mon départ dans 18 mois. Par ailleurs, je suis soulagé de savoir que tous mes collaborateurs auront toute leur chance de pouvoir évoluer au sein d’une entreprise qui compte sur eux et leur donnera les moyens de continuer à faire leur métier avec passion. »

Les perspectives d’évolution du groupe Malherbe

« Dans un marché national en pleine mutation, nous nourrissons ensemble avec les équipes du groupe Bernard de grands espoirs » soutient Noël Samson. L’objectif du groupe Malherbe sera d’atteindre 315 M € de CA en année pleine avec 2 150 collaborateurs et 1 400 moteurs. Avec le groupe Bernard et suite au dernier partenariat Transagrial noué en 2017, le groupe Malherbe montre son dynamisme dans le secteur et vise à consolider sa place de 3ème acteur national du transport cargo.