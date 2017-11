Make.org lève 2 millions d’euros pour accompagner sa croissance en France et en Europe, et révèle l’émergence d’un nouveau marché : les Civic Tech

Make.org, première Civic Tech [1] européenne

Make.org est une plateforme européenne de mobilisation citoyenne autour d’actions de transformation de la société. Elle permet à des centaines de milliers de citoyens de s’engager auprès d’acteurs de la société civile dans la résolution de problématiques majeures en France et en Europe. Son business model s’appuie sur la mise en place de coalitions de citoyens, d’entreprises, d’associations, de médias et d’institutions au service de Grandes Causes d’intérêt général et sur la production d’analyses des grands signaux structurant la demande citoyenne.

Une levée de fonds qui prolonge les succès de la première année d’activité

Avec plus d’un million de contributeurs, Make.org a mené avec succès des opérations d’ampleur comme Inventons 2017 menée avec Sciences Po, Facebook et Les Echos pendant la campagne Présidentielle, ou encore Législatives Citoyennes qui a permis de convaincre 100 députés de prendre position sur les propositions de ses utilisateurs en juin dernier, ou enfin Réinventer le travail avec JP Morgan, ManpowerGroup, SNCF, Simplon et Bayes impact. Aujourd’hui, l’entreprise accueille à son capital des acteurs économiques de poids, notamment les deux fonds d’impact Investir&+ (Vincent Fauvet et Anita de Voisins), Citizen Capital (Pierre-Olivier Barennes et Laurence Méhaignerie), le fonds technologique OneRagtime (Stéphanie Hospital, Jean-Marie Messier et Philippe Bourguignon), et des personnalités de référence telles que Clara Gaymard et Gonzague de Blignières. Cette levée de fonds permet à Make. org d’accélérer sa croissance en France, mais également d’entamer son déploiement dans d’autres pays européens.

“Nous sommes heureux que des fonds d’impact social comme des fonds technologiques croient, comme nous, qu’une activité au service de la démocratie et de l’intérêt général peut aller de pair avec un modèle économique pérenne” estiment Axel Dauchez, Alicia Combaz, Samuel Bernard, Nicolas Vignolles et Estelle Colas, l’équipe dirigeante de Make.org.