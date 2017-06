Créée par Marie Welté et Jenny Richard fin 2010, puis rejointe par Jean-Baptiste Richard en 2012, Maison Labiche propose un vestiaire constitué de basiques intemporels de qualité, avec pour spécificité, une touche de chic à la française : une broderie « main ».

En proposant à ses clients de broder un texte personnalisé sur ses produits, la marque connaît dès ses débuts un fort engouement et a fait de cette spécificité un de ses piliers ; elle continue d’offrir la personnalisation de ses produits iconiques . Depuis, avec une nouvelle collection chaque année, Maison Labiche a étoffé son offre en développant des modèles homme, femme et enfant, ainsi que des collaborations exclusives avec de nombreux concepts stores ou marques de renoms tels que Colette, Converse ou encore le Paris Saint-Germain.

Rentable et en forte croissance, la marque est disponible dans plus de 250 points de vente répartis au travers de 30 pays et cible 10 M€ de chiffre d’affaires à 3 ans. « L’arrivée de nouveaux actionnaires va nous donner les moyens de nos ambitions et leur confiance renforce notre conviction de devenir un acteur reconnu en France et à l’international, grâce à l’ouverture de flagships ciblés et à un développement wholesale global » se réjouissent les fondateurs.

Effective Capital a bouclé ce tour de table en se positionnant comme conseiller privilégié de la société et superviseur de l’opération. L’équipe sélectionne ses clients parce qu’ils sont « bien dans leur époque », à l’instar d’Effective Capital, à l’avant-garde de l’innovation entrepreneuriale. Pour être parfaitement à l’écoute de ses clients et de leurs capacités de développement, qu’ils soient français ou américains, Ilan Elbase, CEO, a établi ses bureaux à Paris, New-York et Miami. Ce qui lui a permis de développer son expertise retail & mode en accompagnant déjà plusieurs sociétés.

« Pour élargir notre vestiaire et développer notre présence à l’international, notamment aux EU, Effective Capital était le conseil parfait. Son équipe fusionnent les talents », selon les fondateurs. Maison Labiche a parfaitement perçu l’expertise d’Effective Capital et reconnu des valeurs communes : expertise sur-mesure, offre originale, qualité et souci du détail.