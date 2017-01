« Compte tenu de l’environnement financier toujours tendu et complexe, ce taux de rendement est compétitif sur un marché globalement baissier » indique la MAAF Vie qui précise avoir une nouvelle fois fait le choix de conserver un haut niveau de solidité financière. En effet la provision pour participation aux bénéfices représente environ 2,6% des encours.

« Avec l’érosion du rendement des placements sans risque, le suivi et le conseil apportés aux clients par les conseillers financiers portent leurs fruits et permettent une plus forte diversification de l’épargne qui s’illustre par une nette croissance de la collecte en UC. Cette dernière a presque doublé sur une année, passant de 7 % à plus de 12 % de la collecte totale » explique MAAF.

« La qualité de la gestion financière de Covéa, permet à MAAF, ainsi qu’aux deux autres marques du Groupe, de servir des taux de rendement qui sont attractifs, sur un marché attendu en forte baisse. S’appuyant sur la solidité financière de Covéa, nous pouvons consolider nos réserves et préserver durablement les intérêts de nos assurés tout en conduisant la stratégie de diversification de l’épargne vers les unités de compte », précise Edouard Vieillefond, directeur Assurance Vie du groupe Covéa.

Fin 2016, MAAF Vie gère plus de 10 milliards d’euros d’encours.