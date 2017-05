Lyxor table sur une poursuite de la forte croissance du marché européen des ETF : 2017 s’annonce déjà comme une année record, avec une collecte de EUR 40Mds, presque autant que sur l’ensemble de l’année 2016. Selon Arnaud Llinas, Responsable ETF et Gestion Indicielle pour Lyxor Asset Management, si cette tendance se poursuit, le marché européen des ETF pourrait dépasser les EUR 1,000Mds d’encours en 2020.

Le marché européen des ETF a collecté 40 milliards d’euros depuis le début de l’année*, presque autant que sur l’ensemble de 2016 ;

Lyxor a capté près de 15% des flux entrants sur les ETF en Europe depuis janvier* ;

Lyxor continue d’adapter sa gamme ETF pour capitaliser sur la croissance du marché.

Lyxor recueille les fruits d’investissements réalisés en 2016 pour s’adapter à un marché en forte expansion dans tous les segments de clientèle. En particulier, Lyxor a renforcé sa gamme d’ETF obligataires, ce qui lui a permis de devenir le numéro 2 européen sur ce secteur en termes d’encours*.

Lyxor a également étoffé ses équipes de vente, marketing et gestion, doublant ses effectifs dédiés aux ETF durant les quatre dernières années. Lyxor entend consolider sa position en s’appuyant sur sa forte culture d’innovation, à travers une série d’initiatives :

Une gamme d’ETF verts, avec le lancement du premier ETF green bond au monde en mars 2017 ;

Une gamme d’ETF dédiée à la gestion du risque, pour aider les investisseurs à se protéger contre la hausse des taux d’intérêt, l’inflation, les fluctuations sur les devises et la hausse de la volatilité ;

Des investissements significatifs dans le Smart Beta avec de nouveaux produits actions à dividendes sur les zones Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon.

Lyxor cherche également à étendre son empreinte en Europe en augmentant la proportion de ses fonds domiciliés au Luxembourg et en accroissant la part de la gamme d’ETF en réplication physique à 50%, afin de répondre aux besoins d’une clientèle plus internationale. Lyxor adopte une approche pragmatique sur la réplication et la domiciliation de ses fonds, dans le but de générer les meilleurs résultats pour ses investisseurs. Lyxor continuera également à développer des solutions actives à base d’ETF, spécifiquement conçues pour servir la distribution vers la clientèle des particuliers, après un certain nombre de succès en 2016 dans ce secteur.

« Après avoir doublé de taille au cours des dix dernières années, l’industrie de la gestion passive a encore un potentiel de croissance important. Ce qui est nouveau aujourd’hui, c’est l’augmentation continue de la base de clientèle de ce type de produits, ainsi que l’intérêt des investisseurs non plus seulement pour des stratégies permettant de s’exposer à tel ou tel marché, mais aussi pour des solutions qui permettent de gérer le risque, générer du rendement et d’apporter une forte valeur ajoutée, à moindre coût. L’innovation est l’ADN de Lyxor, et forts de cette culture, nous avons initié un certain nombre de changements pour s’adapter à ces défis, qui nous permettent d’envisager le futur avec confiance » commente Arnaud Llinas.