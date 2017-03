Innovation

Stimulé par l’appétit croissant des investisseurs et par l’application de nouvelles réglementations, à l’image de la loi française sur la transition énergétique, le marché des obligations vertes se développe rapidement. Les nouvelles émissions sont passées de 11 milliards de dollars en 2013 à 81 milliards en 2016 [2], et le marché représente aujourd’hui un encours total de 170 milliards de dollars [3]. D’après les analystes de Moody’s, les nouvelles émissions pourraient représenter jusqu’à 200 milliards de dollars en 2017.

Les obligations vertes permettent aux investisseurs de contribuer à l’effort en faveur de l’environnement. Le Lyxor Green Bond (DR) UCITS ETF leur offre la possibilité d’acquérir une exposition à ce marché. Le fonds a pour objectif de répliquer l’évolution à la hausse comme à la baisse, de l’indice Solactive Green Bond EUR USD IG, composé de 113 obligations (au 1er mars 2017) de qualité investment grade, libellées en euro et en dollar. Ces obligations sont déclarées vertes par leurs émetteurs et sélectionnées comme éligibles pour inclusion dans l’indice par la Climate Bonds Initiative [4], sur la base des Climate Bonds Standards [5].

Afin de créer un univers investissable, les obligations doivent avoir une échéance résiduelle d’au moins 12 mois et représenter un encours minimum de 300 millions de dollars ou d’euros. Dans ces conditions normales de marché, la tracking error attendue du fonds est de 0,4%. Le fonds présente un risque de perte en capital.

Arnaud Llinas, Responsable ETF et Gestion indicielle chez Lyxor : « Lyxor s’engage à relever les défis de la lutte contre le changement climatique et à répondre à la demande croissante en investissements responsables. Figurant parmi les pionniers européens des ETF, nous innovons pour aider les investisseurs souhaitant améliorer l’empreinte environnementale de leurs portefeuilles. L’ETF sur obligations vertes constitue une première étape importante vers notre objectif : proposer une gamme élargie d’investissements innovants axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. »