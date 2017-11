Innovation

Lyxor lance le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF, le premier ETF en Europe axé sur l’égalité hommes-femmes [1], dans un contexte d’accélération des encours sur la thématique de l’investissement responsable en Europe [2]. Ce nouvel ETF vise les sociétés mondiales démontrant un engagement fort en matière d’égalité entre les sexes, l’un des trois Objectifs de Développement Durable des Nations Unies auxquels les investisseurs attachent une importance particulière [3].

Pour cette stratégie, Lyxor s’est tourné vers l’expertise d’Equileap, un organisme de recherche spécialisé dans ce domaine, en partenariat avec Solactive pour la construction de l’indice.

L’indice Solactive Equileap Global Gender Equality Net Total Return [4] (libellé en USD) utilise la base de données d’Equileap (publiée en avril 2017), qui recouvre plus de 3000 entreprises, dans 23 pays développés, dotées d’une capitalisation boursière d’au moins 2 milliards USD [5]. Les sociétés sont classées selon des critères d’égalité de genre (le « score Equileap »). Les critères principaux incluent l’égalité hommes-femmes dans la gouvernance et le management, la rémunération équitable, l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, les politiques mises en œuvre pour le développement des carrières, le recrutement, la protection et les fournisseurs, la transparence et la responsabilité. Sont exclues les sociétés qui tirent la majeure partie de leurs revenus d’activités liées aux armes, au jeu ou au tabac. Définie par Equileap, cette méthodologie (Gender scorecard) [6] est inspirée des principes d’autonomisation des femmes définis par les Nations Unies [7].

Pour obtenir la composition finale de l’indice, les 150 meilleures sociétés sont sélectionnées en appliquant une limite de pondération géographique, en plus de contraintes de liquidité. L’indice est rebalancé tous les ans en septembre, à partir de la mise à jour de la base d’Equileap.

Arnaud Llinas, Responsable ETF et gestion indicielle chez Lyxor : « Le lancement de cet ETF est une étape importante pour nous, et une avancée significative dans notre processus de développement d’une gamme complète de produits axés sur les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance. Lyxor est aujourd’hui le seul fournisseur européen à offrir des ETF axés sur quatre des Objectifs de Développement Durable des Nations Unies, à savoir les secteurs de l’eau, des énergies renouvelables, les initiatives en faveur de la lutte contre le changement climatique avec notre ETF sur les Green Bonds et aujourd’hui l’égalité homme-femmes avec ce nouvel ETF ».

Diana van Maasdijk, CEO d’Equileap : « Etablir notre base de données et notation de plus de 3000 sociétés sur 19 critères a été un premier pas vers plus de transparence – vous ne pouvez pas changer ce que vous ne pouvez pas voir clairement. Avoir des véhicules d’investissement adossés à nos indices est une deuxième étape vers le changement – un outil non seulement à disposition des investisseurs responsables mais qui permet aussi d’encourager les sociétés à faire une différence. »

Le Lyxor Global Gender Equality (DR) UCITS ETF est une SICAV luxembourgeoise qui utilise une méthode de réplication physique et est disponible sur Euronext Paris avec un total des frais sur encours de 0,35% [8].