Innovation

Avec un TFE de 0,45% [1], ce nouvel ETF Lyxor a pour objectif d’offrir une exposition, à la hausse comme à la baisse, à des sociétés japonaises de qualité (selon des critères de notation établis par le fournisseur de l’indice), capables de maintenir leur taux de dividendes dans le temps.

Le Lyxor SG Japan Quality Income UCITS ETF a pour objectif de répliquer, à la hausse comme à la baisse, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income [2] (libellé en JPY). Conçu par Andrew Lapthorne, Stratégiste Recherche Global Quantitative pour Société Générale, cet indice adopte un processus similaire au SG Global Quality Income lancé en 2012. A partir d’un univers de 1000 valeurs japonaises représentant les plus grosses capitalisations cotées au Japon et excluant les sociétés financières, l’indicateur de référence SG Japan Quality Income sélectionne 60 titres selon un processus de notation établi sur des critères d’évaluation de qualité des fondamentaux des sociétés et de leur taux de dividendes.

François Millet, Responsable du Développement Produits ETF et Gestion indicielle pour Lyxor ETF, explique : “Nous offrons aujourd’hui une gamme étendue de stratégies Quality Income, conçue pour des investisseurs souhaitant diversifier leur stratégie de rendement et leurs risques”.

La gamme actions Quality Income de Lyxor ETF comprend aujourd’hui des expositions monde, Europe, Royaume-Uni, Etats-Unis et Japon. Avec €1,2 milliard d’encours sous gestion et €270 millions de nouveaux actifs nets depuis le début de l’année, l’ETF Lyxor SG Global Quality Income est un des fonds Smart Beta les plus importants par encours en Europe et l’un de ceux qui connaît la plus forte croissance [3].