Innovation

Le Fonds cible principalement les obligations à haut rendement d’entreprises du secteur financier, avec une concentration sur le marché européen. La stratégie investit sur toute la structure du capital des entreprises financières, y compris la dette senior, la dette subordonnée et la dette convertible contingente, tout en couvrant le risque de change. La classe d’actif des subordonnées financières est parfois soumise à une forte volatilité. Le fonds peut utiliser des dérivés de crédit pour diminuer l’exposition globale du fonds au marché des crédit ou pour protéger le portefeuille contre un risque spécifique à un émetteur.

La philosophie d’investissement du Fonds repose sur la conviction qu’une analyse crédit fondamentale, couplée à une allocation d’actifs dynamique, a le potentiel de générer des rendements durables à long terme.

Les obligations financières à haut rendement sont devenues une classe d’actifs à part entière, dont les volumes d’émissions pourraient atteindre jusqu’à €230 milliards [1] sur les cinq prochaines années. Dans la mesure où le secteur financier est soumis à un cadre plus restrictif en matière de surveillance, de réglementation et de liquidité, les obligations financières à rendement élevé offrent un profil risque/rendement intéressant par rapport à la dette corporate, en contrepartie d’un risque de non remboursement plus élevé. En s’exposant aux obligations financières à haut rendement, les investisseurs diversifient leurs sources de rendements obligataires potentiels. Cette classe d’actif comporte néanmoins des risques de volatilité plus élévée ainsi qu’un risque de subordination qui nécessite une analyse experte et plus approfondie.

L’équipe de gestion est dirigée par Satish Pulle, gérant de portefeuille senior chez ECM Asset Management (une division de WFAM), qui compte 20 années d’expérience dans le secteur. ECM Asset Management dispose d’une équipe spécialisée dans le crédit basée à Londres, qui est également soutenue par l’équipe de recherche crédit de WFAM composée de 33 analystes. Ensemble, ils couvrent tous les secteurs clés du marché du crédit à l’échelle globale.

Aujourd’hui autorisé à la distribution dans 12 pays, le Fonds est disponible sur la Plateforme UCITS alternatifs de Lyxor pour un montant minimum de souscription de $10 000 ou €10 000.

Toutes les classes d’actions ne sont pas disponibles ou autorisées à la vente dans l’ensemble des juridictions. WFAM devient ainsi le onzième fonds de la plateforme UCITS alternatifs de Lyxor qui, avec $2,6 milliards, est en forte croissance, démontrant l’appétit des investisseurs pour des véhicules d’investissement liquides et transparents dans l’environnement actuel caractérisé par des marchés financiers complexes et volatils.