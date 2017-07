Lyxor a été un des pionniers des ETF actions européennes, avec l’ETF CAC 40 lancé dès 2001 et figure aujourd’hui parmi les premiers fournisseurs sur cette catégorie en Europe [ 5 ]. La gamme d’ETF actions européennes de Lyxor est une des plus complètes, avec des expositions larges, pays, secteurs et Smart Beta, et 22 milliards d’encours sous gestion.

Cette initiative de Lyxor survient dans un contexte de forte collecte du marché des ETF actions européennes. Au mois de mai, les flux de marché se sont élevés à plus de €3,5md [ 3 ] sur ce segment, soit la plus forte collecte mensuelle depuis décembre 2015, et le quatrième mois consécutif de collecte positive. Ces résultats dessinent une tendance inverse à la décollecte de €10md observée en 2016 sur les ETF actions européennes [ 4 ].

Avec un TFE de 0,07% [ 1 ], ces fonds figurent désormais parmi les moins chers du marché et les plus efficients en Europe [ 2 ].

