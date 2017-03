Véritable ville dans la ville, cet ensemble comprend des équipements sportifs (centre d’entraînement de l’ASVEL, centre de formation, école d’arbitrage...) et un campus étudiant avec des logements et des commerces de proximité.

133 logements étudiants au sein de la Tony Parker Adequat Academy

Cerenicimo y commercialise une résidence services pour étudiants, « New Legend ». Située à 200 mètres à peine de la station de métro Gerland, elle comprend 133 logements déclinés du T1 au T3. Construite par le promoteur Océanis et gérée par Suit’études, la résidence est éligible aux dispositifs LMNP/LMP et Censi-Bouvard.

Prix attractifs et opportunités de plus-values. « New Legend » présente pour les particuliers une opportunité d’investissement exceptionnelle avec une rentabilité de 3,9 % HT/HT. Les logements sont proposés entre 99 000 € HT et 231 000 €HT, hors frais d’acquisition, soit 4 730€/m², alors que dans ce quartier, les prix du neuf s’établissent entre 4 900 €/m² et 6 060 €/m². De même, les prix de l’immobilier ancien se situent dans une fourchette allant de 3 530 € /m² à 5 800 €/m².

Une résidence pour vivre et travailler. La résidence « New Legend », dont la livraison est prévue au 3ème trimestre 2018, offre à ses jeunes résidents tout ce qui leur est nécessaire pour vivre agréablement et travailler efficacement : connexion wifi, laverie équipée, espace fitness, terrasse commune au dernier étage... Fonctionnels, les appartements sont d’inspiration scandinave avec une décoration sobre et soignée.

Répondre au manque de logements étudiants à Lyon

La qualité de construction de la résidence est conforme à la RT 2012 et sa situation exceptionnelle au sein de la « Tony Parker Adequat Academy » garantissent une forte demande. Deuxième agglomération française, Lyon connaît un déficit en logements étudiants, alors qu’elle compte quatre universités, une dizaine de grandes écoles réputées et plus de 20 établissements d’enseignement supérieur qui attirent près de 150 000 étudiants.

Ancien faubourg de Lyon, le quartier de Gerland a longtemps été un quartier industriel. Sa gentrification progressive lui a donné un nouveau visage, avec les aménagements du quartier central, de la place des Pavillons et des berges du Rhône. Sa rénovation s’est accompagnée du renforcement des pôles économiques et scientifiques ainsi que l’affirmation de sa vocation sportive, avec le stade Gerland et le Palais des Sports.