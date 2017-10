Afin d’accélérer le développement de ses solutions à destination des banques et assureurs crédit et caution, et de poursuivre sa croissance à l’international, Tinubu Square, leader des solutions de gestion du risque de crédit commercial, annonce un investissement de 53 M€ par Long Arc Capital et Bpifrance. Dans le cadre de cette recomposition du capital, le fonds d’investissement américain Long Arc Capital prend une participation majoritaire dans Tinubu Square. Présent au capital depuis 2011, Bpifrance confirme son rôle d’actionnaire de référence et de long terme en participant au renforcement des fonds propres au travers de son fonds Large Venture.

Une étape décisive dans l’internationalisation de l’expert de la transformation digitale de l’assurance-crédit.

Cette levée de fonds permettra à Tinubu Square de poursuivre sa croissance dans les zones où la société est déjà implantée (Europe, Amérique du Nord, Asie-Pacifique), de faire évoluer ses solutions et de s’ouvrir à de nouveaux segments de marché.

Particulièrement attentif aux évolutions du secteur, l’éditeur entend également accroître ses investissements en R&D pour adresser de nouveaux marchés (institutions financières : banques internationales, sociétés d’affacturages, ...) et développer des solutions innovantes pour les acteurs de l’assurance-crédit.

Jérôme Pezé, Président et fondateur de Tinubu Square déclare : « Long Arc Capital s’est avéré être un actionnaire de choix pour accompagner Tinubu Square dans cette nouvelle étape de son développement. Les équipes de Long Arc Capital nous apportent leur expertise des services financiers, en particulier en ce qui concerne le marché du crédit, lequel offre un fort potentiel de croissance pour Tinubu Square au-delà des beaux succès déjà acquis. Long Arc Capital et Bpifrance adhérent à notre vision, et cette opération nous donne les moyens financiers de mettre en œuvre notre plan stratégique. Le management confirme son engagement dans la réalisation de ce plan en conservant une part très significative du capital ».

Gaurav Bhandari, Managing Partner de Long Arc Capital ajoute : « Dans le secteur des éditeurs de logiciels B2B, nous privilégions les investissements dans les entreprises qui ont développé des positions de leadership sur leur domaine d’expertise. Les équipes de Tinubu Square, par leur travail et leur créativité, ont su créer une suite logicielle qui a le potentiel pour devenir le standard de marché de l’assurance-crédit et du trade finance. »

Nicolas Herschtel, Directeur d’investissement de Bpifrance, précise : « Tinubu Square s’est profondément transformée depuis notre entrée au capital en 2011. Outre sa forte croissance, son logiciel s’est imposé comme la référence sur le secteur de l’assurance-crédit. La société se trouve aujourd’hui dans une phase clé de son développement avec de nombreuses opportunités de marché qui s’offrent à elle. L’expertise de Long Arc Capital sera un atout majeur pour accompagner la société dans cette nouvelle étape. Bpifrance a souhaité renouveler son soutien au management en participant à cette levée de fonds au côté de Long Arc Capital ».

Une stratégie axée sur l’innovation et l’international

Tinubu Square a repensé la gestion du risque de crédit commercial grâce à son approche technologique qui intègre analyse des données, fonctionnalités avancées d’aide à la décision et expertise de l’automatisation des processus. L’éditeur permet ainsi aux assureurs crédit, aux banques et institutions financières et aux entreprises multinationales de réduire de manière significative leur exposition au risque, leurs coûts financiers, opérationnels et techniques avec les meilleures solutions technologiques.

Tinubu Square est au cœur de la chaine de valeur du trade finance, qui opère sa transformation numérique via entre autres l’émergence de technologies telle la « Blockchain ». L’éditeur, déjà en pointe dans le domaine du « Data Analytics », va encore renforcer son investissement dans ces technologies incontournables.

Inscrite dans une démarche de continuité, la direction de Tinubu Square, qui qualifie cette opération de structurante, s’est vue confortée dans son rôle et dans sa ligne stratégique, avec une feuille de route claire pour les 5 prochaines années.

« Nous vivons aujourd’hui une étape cruciale de notre développement et sommes fiers que Long Arc Capital et Bpifrance nous accompagnent pour poursuivre notre aventure entrepreneuriale. C’est un réel gage de confiance qui nous permet d’accélérer notre stratégie visant à imposer Tinubu Square comme l’acteur mondial de la transformation digitale de l’industrie du Trade Credit. », ajoute Jérôme Pezé.