Arnaud Langlois et Cyrus Azamgin, qui ont géré des stratégies d’investissement similaires depuis sept ans, rejoignent Lombard Odier IM, respectivement en tant que Gérant de portefeuille et Analyste senior. Le lancement de cette stratégie d’investissement aura lieu au 2ème trimestre 2018 et bénéficiera au départ d’un capital de 100 millions de dollars.

Jean-Pascal Porcherot, Directeur général de la plateforme alternative 1798 de Lombard Odier IM, déclare : “Il y a une forte demande pour des fonds et stratégies d’investissement long-short capables d’intégrer la notion d’investissement responsable. Ceci est une étape importante dans le renforcement de notre plateforme alternative qui vient consolider l’engagement de Lombard Odier IM dans l’investissement responsable. Arnaud Langlois et Cyrus Azamgin ont une connaissance approfondie de la manière dont l’impact social et environnemental interagit avec d’autres facteurs pour générer un bon rendement au sein d’un portefeuille. Nous sommes très heureux de les accueillir au sein de notre équipe.”

Arnaud Langlois, Gérant de portefeuille, commente : “Nous sommes ravis de rejoindre Lombard Odier IM. L’engagement de la société dans cette stratégie d’investissement reflète une vision commune sur l’intégration d’une recherche fondamentale durable dans le processus d’investissement qui peut se révéler une forte source de rendement pour les stratégies actions long / short. Nous avons été réellement impressionnés par la qualité de l’organisation, l’importance de ses ressources et l’approche prospective des équipes de LOIM. Nous sommes impatients de travailler avec eux pour tirer parti des passionnantes opportunités qui s’ouvrent aujourd’hui.”

Arnaud Langlois a 20 ans d’expérience dans le métier de la gestion de portefeuille. Il a été précédemment gérant de portefeuille chez Millennium et, auparavant, il a lancé le fonds O’Connor Sustainability L/S Equity Fund chez UBS O’Connor. Il a également passé neuf ans à la recherche actions de JPMorgan, où il fut un analyste de premier plan du secteur consommation et un pionnier de la recherche durable. Cyrus Azamgin a travaillé avec Arnaud Langlois chez JP Morgan, UBS O’Connor et Millennium.

Cette nouvelle stratégie d’investissement viendra compléter la gamme de fonds responsables de Lombard Odier IM. Elle comprend déjà le fonds Lombard Odier Global Climate Bond qui aide à lutter contre le changement climatique, et LO Funds – Global Responsible Equity, qui vise à délivrer un impact social et environnemental quantifiable, associé à une bonne performance financière.