Basé à Londres, Jonathan Clenshaw sera en charge des relations commerciales avec la clientèle institutionnelle de Lombard Odier IM en Europe, et pilotera la stratégie de développement sur les principaux marchés européens. Il rejoindra Lombard Odier IM le 1er juillet et sera rattaché à Carolina Minio-Paluello, responsable de la Distribution et du Groupe Solutions chez LOIM.

Jusqu’à présent, Jonathan Clenshaw travaillait chez Deutsche Bank Asset Management, où sa dernière fonction en date était celle de Responsable de la Distribution au Royaume-Uni et en Irlande et Responsable du pôle Assurance en région EMOA. Jonathan Clenshaw a passé 20 années chez Deutsche Bank ; au cours de cette période, il a occupé différents postes au sein des divisions Global Markets et Asset Management à Francfort et à Londres, dont Directeur des Solutions Clients pendant trois ans. Avant cela, il a exercé plusieurs fonctions dans les ventes aux clients institutionnels et de titres à revenu fixe chez Commerzbank et WestLB.

Carolina Minio-Paluello, responsable de la Distribution et du Groupe Solutions, commente : « Les investisseurs institutionnels font face à un défi sans précédent dans le contexte actuel de rendements historiquement faibles et l’intervention des banques centrales. Lombard Odier IM occupe une position unique pour assister cette clientèle aux besoins changeants avec des solutions d’investissement innovantes et spécialisées.

La nomination de Jonathan reflète une volonté de développer notre présence auprès des institutionnels en Europe et leur offrir une expérience de qualité. Jonathan apporte à Lombard Odier IM un vaste éventail d’expertises, dont une connaissance approfondie du marché et de notre industrie et la capacité à repérer et saisir des opportunités de croissance commerciale. »