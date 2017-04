Martin Thommen travaillait jusqu’ici chez UBS Asset Management, où il était à la tête de la distribution « gestion de fortune et services bancaires aux particuliers » pour la Suisse. Martin a passé plus de 30 ans chez UBS, où il a occupé de nombreux postes à responsabilités, notamment pour la distribution externe d’UBS Asset Management. Jusqu’à une période récente, il était membre du conseil d’administration de la SFAMA, l’association suisse des fonds et de la gestion d’actifs, dont il a été le président entre 2009 et 2014.

Martin sera basé à Zurich. à ce poste, nouvellement créé, il sera placé sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, Directrice adjointe de la Gestion et responsable de la Distribution et du Groupe Solutions.

Carolina Minio-Paluello commente : “Chez Lombard Odier IM, nous cherchons constamment à réévaluer et repenser le monde qui nous entoure. Nous avons développé une offre innovante et spécialisée qui vise à aider les investisseurs à répondre aux défis surgis de l’environnement actuel sans précédent de taux bas et d’interventionnisme des banques centrales.

Ces douze derniers mois, nous avons réorienté notre effort commercial et marketing afin d’offrir à notre clientèle des solutions plus personnalisées. Nous avons ainsi investi dans nos équipes « solutions » et « distribution » pour étoffer nos capacités sur les principaux marchés et améliorer le service aux clients. Nous sommes ravis d’accueillir Martin : sa longue expérience et sa vision nous seront précieuses à un moment où notre activité de distribution externe est en pleine croissance à travers l’Europe.”