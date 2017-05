L’équipe sera dirigée par Ahmed Husain, Responsable de Family Offices Europe, qui s’attachera tout particulièrement à approfondir les relations avec les single family offices européens disposant d’un actif net supérieur à un milliard de livres sterling. Il sera assisté par Caroline Crochet, Family Office Relations, et l’équipe, basée à Londres, sera placée sous la responsabilité de Carolina Minio-Paluello, Responsable de la Distribution et du Groupe Solutions.

Ahmed rejoint Lombard Odier IM en provenance d’Altice Capital, dont il a été Associé pendant deux ans, en charge de la gestion du portefeuille d’actifs liquide de 500 millions d’euros investis en actions et titres de crédit. Auparavant, il a été Managing Director chez Goldman Sachs pendant plus de huit ans, occupant dans les derniers temps une fonction de conseil auprès de clients européens individuels Ultra-High Net Worth et de leurs family offices. Ahmed a également passé sept ans chez Lehman Brothers, où il a créé et développé l’activité de crédit structuré.

Caroline Crochet a travaillé pour Northern Trust pendant plus de cinq ans, où elle a occupé un certain nombre de fonctions, dont celle de Responsable du développement clients pour la région EMEA au sein de l’équipe Family Offices et Investissement Privé, avec la mission de proposer des solutions d’administration d’actifs, de gestion financière et fiduciaires. Auparavant, Caroline a travaillé au Moyen-Orient pour une société de logistique internationale basée à Dubaï.

Carolina Minio-Paluello commente : « La création de cette équipe family office s’explique en partie par l’évolution naturelle de notre modèle de distribution. C’est aussi une réponse à une demande croissante des family offices pour nos produits d’investissements innovants et spécialisés capables d’aider les investisseurs à affronter les défis sans précédents issus du contexte de faibles rendements et de l’intervention des banques centrales. »

« Notre historique de gestionnaire d’actifs intégré à un Groupe bancaire détenu par des actionnaires privés nous a apporté une compréhension précise et un historique de performance dans la gestion d’actifs familiaux. Avec l’expertise d’Ahmed et de Caroline, nous espérons couvrir de manière encore plus importante les besoins des family offices à travers l’Europe. »