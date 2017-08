Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a signé ce jour un accord pour l’acquisition de la société hongkongaise Quality Risk Management & Operations (QRMO), un fournisseur de services d’outsourcing et de contrôle des risques pour le secteur de la gestion d’actifs.

Avec l’acquisition de QRMO et l’accueil de ses 30 collaborateurs basés à Hong Kong, Linedata développe ses activités d’outsourcing et renforce sa présence en Asie. Linedata accroit ainsi sa capacité à offrir ses services partout dans le monde, 24 heures sur 24. Quant à QRMO, ce rapprochement lui permet d’élargir son offre en intégrant l’ensemble de la palette de solutions technologiques de Linedata.

Le marché de l’outsourcing continue à se développer sur tous les segments de marché de Linedata sous l’impulsion des investisseurs et des autorités de régulation qui exigent toujours plus de transparence et de résilience opérationnelle. L’acquisition de QRMO permet à Linedata de franchir une nouvelle étape de son plan stratégique et d’affirmer sa présence internationale sur les grands marchés. Elle intervient après celle de Gravitas, fournisseur américain d’outsourcing de middle-office, en janvier dernier.

Selon Anvaraly Jiva, fondateur et PDG de Linedata « L’’intégration de QRMO renforce de façon puissante nos offres de services alors que de plus en plus d’institutions financières recourent à l’outsourcing pour bénéficier de plateformes technologiques et de services de pointe évolutifs. QRMO améliore la performance opérationnelle des gérants d’actifs en Asie depuis plus de dix ans. L’association de ses services à nos plateformes technologiques nous permet de proposer des offres de premier rang à l’ensemble des acteurs de l’industrie financière à l’échelle mondiale ».

Gérant près de 5 milliards de dollars d’encours, QRMO fournit aujourd’hui ses services à plus de 30 hedge funds, gestionnaires de fortune et fonds d’investissement. Depuis sa création en 2006, la société s’est forgée une solide réputation de flexibilité, d’efficacité et de qualité sur le marché de l’outsourcing en proposant une gamme de services diversifiés tels que la production des positions de portefeuille, les réconciliations, les traitements post-négociation, le contrôle des risques et différents reportings.

« Notre intégration au sein de Linedata permettra à nos clients de bénéficier d’une gamme élargie de produits leaders du marché », souligne Angus Hung, PDG et fondateur de QRMO. « Nous sommes ravis de rejoindre Linedata, une entreprise qui poursuit avec succès son expansion et ne cesse d’enrichir son offre de solutions dédiées à la communauté de la gestion d’actifs », ajoute Albert Chiu, Président et fondateur de QRMO.