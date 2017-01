Linedata, éditeur de solutions globales dédiées aux professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit, a signé ce jour l’acquisition de la société Gravitas, fournisseur de plates-formes technologiques middle-office et de services cloud à forte valeur ajoutée pour les hedge funds. Le Groupe est implanté principalement à New-York (USA) et à Mumbai (Inde).

Un contexte opportun

Reconnu comme l’un des leaders mondiaux des logiciels pour les gestionnaires d’actifs du buy-side, Linedata a constamment enrichi son offre, au travers d’acquisitions stratégiques ciblées, pour couvrir l’ensemble de la chaîne de valeur des gestionnaires institutionnels et alternatifs et des administrateurs de fonds.

De plus en plus, les sociétés de gestion, et notamment les hedge funds, ont besoin d’externaliser leurs fonctions de middle et back-office auprès de partenaires disposant de solutions technologiques complètes et évolutives. Ceci constitue le savoir-faire historique de Gravitas, qui a su en 20 ans construire une expertise unique dans la prise en charge de ces fonctions pour ses clients.

Gravitas, une plate-forme technologique et des services d’outsourcing de premier plan Gravitas offre des services innovants qui reposent sur une plate-forme technologique permettant l’intégration d’outils propriétaires et tiers. L’outsourcing permet à ses clients d’accéder à des services de premier rang fondés sur un modèle de coûts variables et mutualisés.

Avec plus de 80 personnes aux Etats-Unis et 180 personnes en Inde, Gravitas se positionne comme l’un des acteurs de référence dans son secteur. La société accompagne plus de 80 hedge funds de toute taille sur le marché nordaméricain.

La société a réalisé un chiffre d’affaires [1] de 26,5 M$ en 2016.

Des synergies stratégiques et rapidement opérationnelles

En combinant ses plates-formes logicielles avec les services de Gravitas, Linedata pourra offrir au marché des services à très haute valeur, ciblés sur les métiers de ses clients, et permettra à Gravitas de diffuser ses services à l’échelle mondiale.

Anvaraly Jiva, fondateur et Président du Directoire de Linedata déclare : « Nous sommes très heureux d’accueillir les clients et salariés de Gravitas au sein de Linedata. Les services d’outsourcing de Gravitas, dont la qualité exceptionnelle est reconnue par le marché, associés à nos plates-formes logicielles, nous permettent d’accélérer notre stratégie 2018 – stratégie ambitieuse de conquête de marché reposant sur l’innovation et le lancement d’offres distinctives. »

Jayesh Punater, fondateur et Président de Gravitas ajoute : « Les technologies de Linedata et son rayonnement à travers le monde vont nous apporter de réelles et uniques capacités d’étendre et d’améliorer nos offres de services. »