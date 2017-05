Lili smart lance une levée de fonds de 500 K€ via Go Funding sur la plateforme de crowdfunding en capital Raizers. L’application Lili smart permet aux familles accompagnant un proche en perte d’autonomie de bénéficier d’un moyen simple et innovant de faire face aux difficultés que la perte d’autonomie engendre. Elle ouvre son capital pour accélérer son développement, notamment à l’international.

Une solution créée par les aidants, pour les aidants

Aujourd’hui en France, 8,3 millions de personnes accompagnent un proche en perte d’autonomie. Commercialisée depuis février 2017, Lili smart est le résultat de deux ans de recherche et développement menés en collaboration avec des professionnels de santé, de soins à domicile, des associations et des familles afin de comprendre les besoins de ces dernières et d’y répondre au mieux possible.

Un outil pour protéger son proche et favoriser son autonomie

L’application Lili smart permet aux aidants familiaux de veiller plus sereinement sur leur proche. Initialement pensée pour les aidants de malades d’Alzheimer, les usages de Lili smart sont multiples : maladies apparentées Alzheimer, Parkinson, lésion cérébrale, Autisme, troubles cognitifs, personnes âgées.

Grâce à elle, les aidants peuvent vérifier en un clin d’oeil si tout va bien chez leur proche et être alertés en cas de problème. Lili Smart répond aux attentes des familles de malades en termes de sécurité bien sûr mais aussi en permettant d’organiser la vie autour du proche en perte d’autonomie.

La solution permet en particulier, à travers l’analyse d’algorithmes d’intelligence artificielle, de détecter les signaux de perte d’autonomie.

Pour assurer la collecte et la transmission de ces informations, l’application Lili smart repose sur deux autres éléments : une montre, portée par le malade, et des capteurs, placés à différents endroits du domicile.