Grâce à Rapidle, le consommateur passe commande en quelques clics à une boulangerie depuis son téléphone mobile, sa tablette ou son ordinateur et vient ensuite retirer ses produits en boutique, sans faire la queue. Cette solution permet ainsi aux professionnels de maximiser leur chiffre d’affaires, en ne perdant pas de clients découragés devant la longueur d’une file d’attente.

Quelques mois après son lancement commercial, la solution Rapidle est déjà adoptée par près de deux cents points de vente et les partenariats s’accélèrent.

Steeve Broutin, fondateur et CEO de Rapidle : « Nous sommes très heureux et fiers de rejoindre Day One Entrepreneurs & Partners, l’expérience entrepreneuriale, l’implication, l’énergie, la capacité financière et le réseau de l’équipe seront sans aucun doute de précieux atouts pour le développement de Rapidle et la gestion de sa forte croissance ».

Michel de Guilhermier, co-fondateur et Président de Day One E&P, déclare : « Nous avons décidé d’investir dans Rapidle car nous avons avant tout été séduits par la qualité entrepreneuriale de Steeve et de Yann, les CEO & CTO fondateurs, ce qui a été confirmée par la très forte traction de la société. Nous aurons à cœur de les accompagner sur la longue distance pour construire, conformément à notre ADN, une belle société rentable ».

La jeune pousse prévoit de recruter de nouveaux collaborateurs commerciaux dès janvier 2017 et investir la région parisienne alors que jusqu’à aujourd’hui, elle s’était concentrée sur son développement en régions. Grâce à ce financement, Rapidle va également investir en communication afin de promouvoir de nouvelles fonctionnalités en devenant bien plus que la commande en ligne selon sa baseline.

« L’objectif de ce financement est d’améliorer nos services proposés à nos utilisateurs mais aussi aux commerces de bouche indépendants qui ont fort à faire face aux chaînes installées et qui misent aujourd’hui sur la modernité du digital. Il permettra, notamment de développer notre application native sur Ios et Androïd et de proposer une interface de paiement en lien direct avec la caisse du commerçant bien plus avantageuse pour lui » commente Steeve Broutin, co-fondateur de Rapidle.

Enfin, les cofondateurs expliquent qu’ils développent activement un système de fidélisation et d’animations commerciales comparable à ceux utilisés par les grandes enseignes.