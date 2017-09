Alsid opère une levée de fonds seed de 1,5 M€ pour redéfinir la protection des grands groupes face aux cyber-attaques modernes

Un an après sa création, Alsid, éditeur d’une solution logicielle de cybersécurité, effectue une première levée de fonds de 1,5 M€ menée par 360 Capital Partners, accompagné par Axeleo Capital et un ensemble d’entrepreneurs issus du monde de la cybersécurité. Ce financement aura pour objectif de soutenir sa forte croissance en Europe et de renforcer son équipe de R&D.

Fondée en Juin 2016, Alsid propose une solution de sécurisation des infrastructures Active Directory de Microsoft. Ce composant est le garant de la sécurité de 95% des grandes entreprises en France et dans le monde, assurant par exemple l’accès à la boîte mail du PDG ou aux résultats financiers trimestriels confidentiels. Pourtant, il est souvent sous-estimé, complexe à appréhender, et trop peu de ressources humaines sont dédiées à son administration. Ainsi, depuis dix ans, les attaques informatiques de grande ampleur (voir récemment le piratage des e-mails d’Hillary Clinton) n’ont eu de cesse d’exploiter des vulnérabilités dans ces systèmes.

Grâce à leur expérience dans le traitement des attaques informatiques acquise à l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information), Emmanuel Gras (CEO) et Luc Delsalle (CTO), se sont donnés pour mission d’apporter une réponse pragmatique aux problèmes de sécurité récurrents de ces systèmes. Alsid commercialise une solution permettant de détecter en temps réel l’apparition de vulnérabilités afin de réagir avant qu’un attaquant ne puisse en tirer profit. Pensée et conçue dans son usage pour s’adresser aux décideurs en sécurité (RSSI), la solution permet de disposer d’un tableau de de bord clair et efficace pour anticiper ou réagir en cas d’attaque. Élément différenciant majeur, le produit peut être déployé en une heure sur un périmètre international en étant totalement transparent pour les utilisateurs finaux.

Reflet de l’ambition et de l’expertise du produit, le département R&D d’Alsid modélise et intègre en continu de nouveaux scénarios d’attaques afin de toujours garder une longueur d’avance sur les groupes d’attaquants. Ces travaux font d’ailleurs l’objet de présentations régulières, comme à la prestigieuse conférence internationale Black Hat en juillet dernier à Las Vegas.

Fort d’une équipe de 8 personnes issues de la sphère de la sécurité, Alsid protège à ce jour 600.000 utilisateurs au quotidien et a convaincu près de la moitié des entreprises du CAC40, 8 mois seulement après le début de sa commercialisation. Autant de facteurs qui ont amené la Société Générale et le cabinet de conseil Wavestone à récompenser Alsid comme la solution de sécurité la plus innovante du secteur bancaire lors du concours des Banking Cybersecurity Innovation Awards. Le Jury des Assises de la Sécurité, l’évènement professionnel le plus important en France en matière de cybersécurité, a également salué l’avancée majeure proposée par l’approche d’Alsid par la remise du Prix de l’Innovation en juin dernier.

Ce 1er tour de financement coïncide également avec l’arrivée de Pierre Polette, CEO de Lexsi (racheté depuis par Orange Cyber Défense), en tant que board member. Ce financement contribuera à franchir une nouvelle étape dans la croissance d’Alsid en déployant des investissements commerciaux et techniques ambitieux dans une logique d’amélioration continue du produit. Afin de gérer au mieux cette expansion, une demi-douzaine de postes seront à pourvoir à Paris d’ici la fin de l’année. La société a pour objectif de doubler ses effectifs d’ici fin 2018 et compter ainsi plus de 25 collaborateurs.

"Les attaques informatiques contre les entreprises sont de plus en plus nombreuses et violentes. Il faut bien le reconnaître, les stratégies conventionnelles en matière de cyberdéfense sont très souvent inefficaces. Avoir lutté pendant plus de cinq ans contre les attaquants les plus avancés nous a permis de mettre au point des moyens pour étudier le mode opératoire de ces nouvelles typologies d’attaques." explique Emmanuel Gras, CEO et cofondateur d’Alsid. "Avec Alsid, nous portons la cyberdéfense à un niveau d’efficacité encore inégalé en permettant aux plus grands réseaux d’entreprise d’anticiper les cyberattaques avant qu’elles ne se produisent. Conscients que la sécurité est nécessaire, mais ne doit pas freiner l’activité d’une entreprise, nous protégeons nos clients en étant totalement transparents pour les collaborateurs de ces entreprises."

"Alsid réunit tous les ingrédients d’une belle histoire : un marché important, une technologie de pointe, et une équipe de haut niveau. Les attaques informatiques visant les entreprises se multiplient, et l’on ne peut plus se permettre de gérer des attaques a posteriori. L’approche novatrice d’Alsid, portée par l’enthousiasme et la qualité de ses fondateurs, nous a immédiatement séduits. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner Luc et Emmanuel pour écrire une nouvelle page de la vie d’Alsid, et les aider à en faire un acteur de référence" déclarent François Collet et Alexandre Mordacq de 360 Capital Partners.

"Lorsque Axeleo a eu l’opportunité dès janvier 2017 d’accompagner le management d’Alsid dans cette aventure, nous avons fait le pari d’une équipe exceptionnelle, d’une technologie de première classe, et d’une vision ambitieuse et globale, que nous prolongeons aujourd’hui par le 1er investissement d’Axeleo Capital. Alsid est aujourd’hui une jeune entreprise à très fort potentiel, parfaitement positionnée pour répondre aux problématiques complexes de cybersécurité et amenée à amorcer sa croissance en Europe et à l’international. Alsid dispose désormais de tous les atouts pour offrir une alternative tangible aux produits de sécurité américains et israéliens et ainsi révolutionner à terme son marché à grande échelle" complète Mathieu Viallard, Directeur Général d’Axeleo Capital.

"Les infrastructures Active Directory sont devenues au fil du temps le point faible de toutes les grandes entreprises mondiales. Alsid l’a bien compris et a conçu une solution non-intrusive permettant de résoudre durablement le déséquilibre croissant qui consiste à combattre des attaques de plus en plus sophistiquées avec des équipes de sécurité disposant trop souvent de moyens limités" indique Pierre Polette, CEO de la société Lexsi.