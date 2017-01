A l’occasion de l’ouverture de son service aux premiers utilisateurs, Qonto annonce une levée d’amorçage de 1,6 millions d’euros auprès d’Alven Capital, Valar Ventures et plusieurs business angels renommés et expérimentés dont Dominique Vidal (ex Kelkoo et Yahoo, Partner du fonds Index Ventures), Céline Lazorthes (fondatrice de Leetchi et Mangopay) et Frédéric Potter (fondateur de Withings puis de Netatmo).

« Au-delà du succès de notre première aventure entrepreneuriale avec Smokio (revendue en 2 ans à une société du Fortune 500), nous avons été frustrés par notre expérience bancaire. Celle-ci a vraiment été chronophage, opaque et peu adaptée à nos besoins d’entrepreneurs. Nous avons donc décidé de créer Qonto à l’image de ce dont nous avions besoin réellement : un service simple, rapide et aux tarifs avantageux qui permet de créer et gérer une société efficacement. » indique Alexandre Prot et Steve Anavi, co-fondateurs de Qonto (ex co-fondateurs de Smokio).

Une levée d’amorçage par des acteurs expérimentés de la Fintech

Ce tour de table inclut Valar Ventures, fonds américain spécialiste de la Fintech (TransferWise, N26 - ex Number26, etc.), créé par Peter Thiel (fondateur de PayPal et premier investisseur de Facebook). Qonto est le premier investissement de Valar Ventures en France.

« Les professionnels et les petites entreprises devraient avoir la même qualité de service que les meilleures applications pour les particuliers. Les banques traditionnelles n’offrent tout simplement pas cela. Qonto comble donc exactement ce vide laissé entre les outils bancaires pour entreprise qui sont poussiéreux et les alternatives bancaires et nouvelle génération disponibles pour les particuliers. », a déclaré James Fitzgerald, Partner de Valar Ventures.

Deuxième acteur majeur de cette levée, avec des succès Fintech comme Stripe (valorisée 9 milliards de dollars), Alven Capital est l’un des leaders indépendants du capital risque en France, et a investi dans plus d’une centaine de startups dont Drivy, Frichti, Algolia, Dataiku ou PeopleDoc.

Pour Raffi Kamber, Partner d’Alven Capital : « Le mouvement de fond des Fintech a commencé à moderniser l’expérience client de certains services bancaires depuis quelques années. Les entrepreneurs, startups et PME, que nous accompagnons au quotidien, ont eux aussi besoin d’une offre mieux adaptée à leur activité. Le contexte nous a donc paru idéal pour tenter une approche nouvelle de ce marché de professionnels et nous sommes ravis d’accompagner des entrepreneurs aussi talentueux qu’Alexandre Prot et Steve Anavi dans ce projet ambitieux ».

De grands noms de business angels complètent ce tour de table avec notamment Céline Lazorthes (fondatrice de Leetchi et Mangopay), Frédéric Potter (fondateur de Withings puis de Netatmo) et Dominique Vidal (ex Kelkoo et Yahoo, Partner du fonds Index Ventures).

Qonto : le premier compte courant 100% en ligne, dédié aux entrepreneurs, startups et PME

De l’ouverture du compte en moins de 5 minutes en ligne, à l’obtention instantanée des moyens de paiements, à l’analyse des transactions pour optimiser la gestion de la trésorerie et faciliter la comptabilité, Qonto ambitionne de réinventer l’expérience bancaire des entrepreneurs et petites entreprises.

Qonto agit en tant qu’agent d’établissement de paiement, dont l’activité est supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, supervisée par la Banque de France. Qonto propose un compte courant qui permet d’accéder à toutes les opérations classiques (virements, paiements par carte, etc.) sans être débiteur.

3 missions : gain de temps, meilleure visibilité financière et économies de frais bancaires

En fluidifiant l’expérience bancaire, Qonto a pour mission de permettre aux entrepreneurs de mieux gérer leur business en leur faisant gagner un temps précieux, en leur permettant d’avoir une meilleure vision de leurs finances et surtout, en leur faisant économiser de l’argent sur leurs frais bancaires.

« Qonto est actuellement en phase de lancement avec un accès sur invitation dans l’attente de l’ouverture officielle courant mars-avril 2017. Durant cette période, nous allons interroger tous les entrepreneurs testeurs afin de recueillir l’ensemble de leurs commentaires et suggestions pour prioriser leurs besoins. Ainsi, nous aurons, dès le lancement officiel, le premier compte courant 100% en ligne créé par et pour les entrepreneurs ! » indiquent Alexandre Prot et Steve Anavi, co-fondateurs de Qonto.