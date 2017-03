Le Village by CA , pépinière de startups, écosystème complet dédié à la création de business et d’innovation entre jeunes pousses et grands groupes, est fier que cinq de ses start-up aient récolté, en tout, 12,8 millions d’Euros au premier trimestre 2017.

Parmi elles : DataDome, start-up française spécialisée dans la cybersécurité et la monétisation des données en ligne, CARE LABS, leader français des titres spéciaux de paiement dédiés à la santé, Teach on Mars, start-up française pionnière du Mobile Learning, KAP CODE, start-up spécialisée en solutions digitale pour la santé et Sencrop, la station agro-météo connectée. Grâce à ces levées de fonds, ces cinq start-up se donnent aujourd’hui les moyens de passer à la vitesse supérieure et d’accélérer leur développement à l’international.

DataDome : 1 million d’Euros (Janvier 2017)

Créée en janvier 2015 par Benjamin Fabre et Fabien Grenier, DataDome est spécialisée dans la cybersécurité et la monétisation des données en ligne. Récemment installée au Village by CA à Paris, elle boucle une levée de fonds d’un million d’euros auprès de l’accélérateur 50Partners et de ses business angels historiques. DataDome permet aux sites web de générer de nouvelles lignes de revenus en protégeant leur contenu en ligne contre les robots et en le distribuant sur la première Data Marketplace les connectant aux acteurs de la Big Data.

Sencrop : 1,4 million d’Euros (Janvier 2017)

Sencrop, la start-up lilloise qui propose des pluviomètres et anémomètres connectés vient de lever 1,4 million d’euros auprès de deux fonds d’investissements – Emertec et Breega – ainsi que de plusieurs business angels du numérique. Cette levée fait partie des deals en amorçage les plus importants de l’année dans l’univers de l’AgTech en Europe.

CARE LABS : 5,2 millions d’Euros (Février 2017)

Créé en juin 2014 par 10 entrepreneurs sociaux aux expertises complémentaires (santé, finances, dématérialisation et innovation sociale) et accompagné par le Hub de Bpifrance, CARE LABS développe et commercialise pour les marques, les collectivités et les mutuelles, des produits prépayés et des web services de prévention santé. La société montpelliéraine émettrice du Chèque Santé annonce, le 3 février, qu’elle vient de lever 5,2 M€ auprès d’IXO et Soridec. Des fonds destinés à accélérer le développement de Care Labs, qui va doubler ses effectifs et bâtir une "usine monétique" avec le lancement de trois nouveaux produits.

Teach on Mars : 2,2 millions d’Euros (Mars 2017)

Teach on Mars, start-up française pionnière du Mobile Learning, annonce sa deuxième levée de fonds d’une valeur de 2,2 millions d’euros. Réalisée auprès de la Bpifrance et de différents investisseurs privés dont The Family (premier investisseur dans les start-ups en Europe) cette levée permettra à la pépite française de prendre la position de leader sur le marché européen.

KAP CODE : 3 millions d’Euros (Mars 2017)

KAP CODE dispose de réseaux d’experts en e-santé, de professionnels de santé et d’experts scientifiques, qui l’accompagnent dans la conception et dans la validation des méthodes utilisées dans les différents projets qu’elle initie. La start-up vient tout juste de lever 3M € pour s’internationaliser mais également financier la solution DETEC’t, un algorithme qui scrute les réseaux sociaux à la recherche des messages échangés autour des médicaments. De quoi permettre aux laboratoires d’identifier les difficultés des patients avec leurs produits.