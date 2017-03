Les liquidations dépassent le niveau de 2009 ; les nouveaux lancements de fonds diminuent également

Les liquidations de hedge funds ont augmenté au quatrième trimestre, alors même que l’industrie a dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, portant le nombre de fonds fermés pour l’année 2016 au niveau le plus élevé depuis 2008. Les liquidations de fonds de couverture se sont élevées à 275 au 4e trimestre, contre 252 au trimestre précédent et 305 au dernier trimestre 2015, d’après le dernier rapport HFR Market Microstructure, publié cette semainen par HFR®, leader mondial de l’indexation, de l’analyse et de la recherche de l’industrie mondiale à propos des hedge funds.

Pour l’ensemble de l’année 2016, les liquidations se sont élevées à 1 057, ce qui dépasse les 1 023 liquidations de 2009 et celles de l’année record de 2008 (1 471). Comme l’a indiqué précédemment par HFR, l’encours global du secteur a atteint 3 020 milliards de dollars en 2016, dépassant le précédent record de 2 970 milliards de dollars du trimestre précédent. Le nombre total de hedge funds, incluant les fonds de hedge funds, est tombé à 9 803 unités.

Les nouveaux lancements se sont élevés à 153 au quatrième trimestre 2016, contre 170 au trimestre précédent et 183 au quatrième trimestre 2015. Le nombre de lancements du quatrième trimestre 2016 représente le plus faible total trimestriel depuis le 1er trimestre 2009 et marque le cinquième trimestre consécutif de contraction nette du nombre total de fonds. Les nouveaux lancements s’élèvent à 729 en 2016, une forte baisse par rapport aux 968 lancements enregistrés en 2015.

Les frais de gestion et les commissions de performance ont légèrement diminué au quatrième trimestre 2016 par rapport au trimestre précédent. La moyenne des frais de gestion est tombée à 1,48 % au 4e trimestre, soit une baisse de 1 point de base (bps), tandis que la commission de performance a baissé de 10 points de base à 17,4 %. Les frais de gestion moyens des fonds lancés en 2016 sont tombés à 1,33 %, en baisse de 1,6 % par rapport aux lancements de 2015. La commission de performance moyenne pour les fonds lancés en 2016 a chuté à 17,71 %, en baisse de 4 points de base par rapport aux lancements de fonds de 2015.

La dispersion de performance du HFRI a augmenté au 4ème trimestre et en 2016. Le décile supérieur de la performance du HFRI a gagné en moyenne 13,73 % au 4e trimestre, tandis que le décile inférieur a reculé de -10,1 %, en recul par rapport aux moyennes du 3ème trimestre 2016, à respectivement +14,77 et -7,1 %. Pour l’année 2016, le top décile HFRI progresse en moyenne de +32,7 %, une augmentation par rapport au + 20,3 % de 2015, tandis que le décile inférieur baisse en moyenne de -15,5 %, contre -25,1% en 2015. La dispersion entre le haut et le bas des déciles HFRI augmente légèrement à 48,2 % en 2016, en hausse par rapport à la dispersion de 45,1 % en 2015. L’indice equipondéré HFRI ® a gagné +5,5 % en 2016.

« Les liquidations des hedge funds en 2016 ont surpassé le pic de la crise financière malgré le fait que les encours du secteur ont dépassé la barre des 3 000 milliards de dollars, soulignant la variabilité de la tolérance au risque des investisseurs et la concentration croissante des encours au mains des plus importants hedge funds », déclare Kenneth Heinz, président de HFR. « La structure de frais de l’industrie continue d’évoluer afin de répondre aux demandes des investisseurs, ainsi qu’au bas niveau de taux d’intérêt, quoique croissant. La poursuite du processus de normalisation macroéconomique est susceptible d’entraîner une forte performance pour un large éventail de stratégies en 2017. »