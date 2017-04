L’encours total sous gestion est en hausse de 11% par rapport à la fin de l’année 2016 et s’élève à 31,8 milliards d’euros, avec un effet marché de +4,2%. Les Nouveaux Actifs Nets (NAN) des ETF Smart Beta représentent déjà le quart du record de 7 milliards d’euros de 2016. Les flux sont restés soutenus au premier trimestre 2017, en particulier en ce qui concerne les stratégies « Income Generation » et « Value », reflétant une volonté des investisseurs de générer plus de rendement et d’identifier des sources de performance alternatives dans un contexte de faible rendement, et caractérisé par une amélioration des indicateurs économiques. Cette dynamique s’est néanmoins affaiblie en mars, les flux dans les ETF Smart Beta diminuant, en particulier sur le facteur « value ».

Les sorties de capitaux dans les ETF axés sur le risque ont diminué au premier trimestre, s’établissant à 96 millions d’euros, contre 1,5 milliard d’euros au quatrième trimestre 2016. Ce recul s’est avant tout porté sur les ETF Min Vol/Min Var, à 58 millions d’euros, contre 1,7 milliard d’euros au quatrième trimestre 2016. En ce qui concerne ces ETF, les flux ont commencé à s’inverser en août et la décollecte s’est accélérée en septembre à 602 millions d’euros. A noter que ces flux se sont divisés entre sorties de capitaux sur les expositions sur les Etats-Unis et entrées de capitaux sur celles sur l’Europe, respectivement à hauteur de 125 millions d’euros et 111 millions d’euros. Ces mouvements se sont inscrits dans un contexte de réduction de l’incertitude quant aux risques politiques aux Etats-Unis et en Europe.

Les entrées de capitaux dans les ETF adoptant une approche fondamentale ont progressé au premier trimestre, à 454 millions d’euros, contre une moyenne trimestrielle de 551 millions d’euros pour 2016. Les stratégies « Income Generation » ont enregistré des flux s’élevant à 407 millions d’euros dans un contexte de volatilité des taux d’intérêt. La répartition s’est faite entre entrées de capitaux dans les ETF actions japonaises et du monde développé (439 millions d’euros) et sorties de capitaux sur les ETF monde (253 millions d’euros). Concernant les autres stratégies micro pondérées, les afflux de capitaux dans les ETF sur le JPX-Nikkei 400 ont été considérables, à 265 millions d’euros au premier trimestre 2017.

Les ETF adoptant une approche factorielle ont enregistré la majeure partie des entrées de capitaux au premier trimestre 2017, à 1,5 milliard d’euros, soit 81% des flux sur les ETF Smart Beta pour cette période. Le facteur « value » est une nouvelle fois arrivé en première position en termes de flux au premier trimestre 2017, porté par la confiance renforcée des investisseurs. Les entrées de capitaux ont atteint 1,4 milliard d’euros pour ce facteur, essentiellement sur les expositions sur les Etats-Unis, suivis de près cependant par celles sur l’Europe et sur le monde développé. En revanche, le facteur « Low Volatility » et les ETF multifactoriels ont subi des décollectes à hauteur de 197 millions d’euros. La dynamique positive dont bénéficie le facteur « value » a toutefois décliné en mars 2017, les entrées de capitaux ne s’élevant plus qu’à 88 millions d’euros, certains investisseurs ayant commencé à se tourner vers des stratégies de croissance afin de se couvrir contre de possibles déceptions dans la dynamique macroéconomique des Etats-Unis.