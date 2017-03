Plus de 140 transactions majeures en 5 ans

Pour la plus grande joie de nombreux investisseurs, les acquisitions fusent sans relâche dans le ciel vibrionnant de l’intelligence artificielle : plus de 140 transactions majeures en 5 ans [1]. Et les géants américains de l’Internet en sont les maîtres artificiers. L’essentiel des transactions ont été mises à feu par Google, Amazon, Microsoft, SalesForce, AOL, IBM ou encore Twitter.

Mais un autre géant prépare ses fusées...

Nombre trimestriel d’acquisitions et de publications traitant du deep-learning Source : CB Insignts et Office of Science and Technology/White House, 2016

Référence absolue dans l’art de la pyrotechnie, la Chine se prépare. La Commission nationale de développement et de réforme a récemment fait décoller le projet d’un laboratoire national de deep-learning [2]. Les chercheurs ne manquent pas : comme le montre le graphique, depuis 2014, la Chine publie plus de notes de recherche sur le deep-learning que les Etats-Unis.

Baidu de son côté progresse à toute allure dans les systèmes de conduite autonome et les bots [3]. La société a embauché un ancien dirigeant de Microsoft et vise clairement le statut de leader de l’intelligence artificielle.

Autre exemple, c’est une société chinoise, Iflytek, qui a gagné les dernières compétitions internationales de synthèse de discours et de traduction anglais-chinois.

Et pour finir sur une note futuriste, sachez qu’Iflytek travaille avec les Ministère de la Science et de la Technologie sur la mise au point de robots humanoïdes :

Notre but est d’envoyer bientôt notre robot à des examens d’entrée à l’université, et qu'il soit admis dans les plus grandes. Qing Feng Liu, CEO Iflytek

Faut-il se méfier de tant d’optimisme ? Les promesses de l’intelligence artificielle feront elles long feu ?

Probablement pas. Les cieux ouverts par cette nouvelle technologie existent bel et bien et sont immenses.