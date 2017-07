Selon un rapport publié par ETFGI, les actifs investis dans ces produits ont franchi le cap des 4 188 milliards de dollars à fin juin 2017.

A la fin du 1er semestre 2017, l’industrie des ETF / ETP comptait 6 965 produits, 13 125 listings sur 70 bourses, provenant de 328 fournisseurs, pour des encours de 4 188 milliards de dollars.

« Les marchés d’actions ont connu de bonnes performances au premier semestre de 2017 : le S&P 500 gagnant 9,34 %, les marchés boursiers internationaux hors États-Unis et émergents pogressant respectivement de 14,27 % et de 16,69 %. Les risques politiques continuent à être suivis de près par les investisseurs : la capacité de l’administration Trump à avancer sur ses objectifs, les discussions au Capitol, les négociations sur le Brexit et la Corée du Nord sont encore des sujets de préoccupation » indique Deborah Fuhr, fondatrice associée d’ETFGI.

Au niveau mondial, les ETF et les ETP ont collecté un montant record de 63,57 milliards de dollars d’entrées nettes en juin et un niveau record de 347,70 milliards de dollars depuis le début de l’année contre 123,55 milliards de dollars l’an dernier à la même date.

Les ETF / ETP actions ont enregistré une collecte nette record de 41,15 milliards de dollars en juin, soit 242,69 milliards de dollars sur le premier semestre 2017, ce qui est beaucoup plus élevé que les 15,81 milliards de dollars enregistrés l’an dernier à la même date.

Les ETF / ETP obligataires ont enregistré un niveau record de 17,17 milliards de dollars de flux nets de souscription en juin, les portant à un niveau record de 80,96 milliards de dollars contre 67,98 milliards de dollars l’an dernier.

Les ETF / ETP matières premières ont collecté 1,34 milliard de dollars en juin, soit 7,29 milliards de dollars depuis le 1er janvier dernier à comparer aux 26,31 milliards de dollars de l’année précédente.

C’est Ishares qui a enregistré la plus importante collecte nette en juin avec 28,83 milliards de dollars, suivi par Vanguard et SPDR avec respectivement 13,38 et 6,668 milliards de dollars.

Depuis le début de l’année, iShares a enregistré une collecte nettes de 140,84 milliards de dollars – contre 137,90 milliards de dollars en 2016 - suivi de Vanguard et Schwab avec respectivement 82,31 et 13,39 milliards de dollars.