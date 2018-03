La mise en place d’une stratégie européenne de financement durable est une priorité du plan d’action de la Commission pour une union des marchés de capitaux ainsi qu’une étape clé de la mise en œuvre de l’accord de Paris et du programme de l’UE en faveur du développement durable. Le secteur financier a en effet un rôle clé à jouer dans la réalisation de ces objectifs en permettant de diriger des capitaux privés vers le domaine des investissements durables.

« Du point de vue des PRI, la prise en compte des critères ESG et la mise en place d’une politique favorable à l’investissement responsable doivent aller de pair » déclare Nathan Fabian, directeur des affaires publiques et de la recherche au sein des PRI. « Il est temps que les décideurs politiques réagissent de manière globale avec une vision de long terme, et c’est précisément ce que la Commission semble apporter aujourd’hui. Nous saluons donc avec enthousiasme ce plan d’action. »

Nathan Fabian encourage tous les signataires des PRI à considérer ce plan d’action comme une opportunité unique d’améliorer le fonctionnement et les performances du système financier, en apportant un service plus responsable pour les épargnants. « Nous considérons le développement durable comme un impératif pour le système financier » conclut-il.

Les PRI soutiennent la mise en place d’un système financier responsable via un ensemble de projets permettant de répondre aux principaux risques et défis du système financier. L’objectif est de résoudre les principaux points de blocage pour permettre le développement de l’investissement durable.