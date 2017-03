Les étapes du développement de NCI

La genèse

En 1998, Gérard Lissot, initiateur de la filière Normandie AéroEspace (NAE), est sollicité par la Région pour mener à bien le projet de création d’une structure de Capital Investissement – NCI – aux côtés d’institutionnels (Caisse des Dépôts, Caisse d’Epargne etc.) et d’un entrepreneur normand reconnu, Jean-Charles David, fondateur de Davigel .

Dès sa création en 2000, une stratégie portée par le management qui vise une croissance forte

Initialement créé en partenariat avec le groupe lyonnais SIPAREX, NCI lance son premier FPCI doté de 12 M€ dédié au capital développement de petites entreprises. Le partenariat avec SIPAREX prendra fin dès 2005, avec la volonté des cadres et du consortium d’investisseurs de développer de nouveaux outils et de s’exonérer des limites sectorielles et géographiques imposées par le groupe.

NCI sera alors détenue à 51% par la holding baptisée NORMANDIE CAPITAL (Présidée par Philippe Eudeline, et au sein de laquelle on retrouve entre autres la Région Normandie) et à 49 % par la holding des cadres (LCI). Très rapidement le management applique la stratégie validée : lancement du métier de capital-risque et en 2008 celui de la transmission majoritaire.

NCI devient un acteur incontournable en matière de financement de la création et de la transmission d’entreprise en Normandie.

« S’appliquer à soi ce qu’on impose aux autres »

L’histoire entrepreneuriale de NCI est le reflet de ce qu’elle promeut et finance depuis l’origine : un projet ambitieux, un management éprouvé, la volonté de s’entourer de partenaires financiers et le partage de la gouvernance pour, in fine, aboutir à un rachat complet de l’entreprise.

Gérard Lissot, Jean-Marc Buchet, Anne-Cécile Guitton et Hubert de GERMAY, investisseurs avertis, ont aujourd’hui pour objectif de franchir le cap des 500 M€ de fonds gérés d’ici 2025 ; Rappelons que le récent investissement de 15 Millions d’Euros de la BPI- portant NCI à 200 Millions d’Euros de fonds gérés - va leur permettre de poursuivre leur développement sur l’Axe Paris – Seine – Normandie, en s’imposant comme le 1er investisseur régional indépendant dédié à la création et à la transmission d’entreprises significatives sur le territoire.

Philippe Eudeline, Président de Normandie Capital : « Nous sommes très heureux d’avoir accompagné les fondateurs et l’ensemble de l’équipe de management de NCI depuis plus de 15 ans, la cession, décidée à l’unanimité par les administrateurs, leur permet de prendre le contrôle majoritaire de la société de gestion et ainsi mettre en œuvre l’accélération de la stratégie de levée de fonds auprès d’une cible d’investisseurs élargie. Normandie Capital poursuit par ailleurs son activité de fonds de fonds et continuera de soutenir les fonds lancés par NCI »

Gérard Lissot, Président de NCI : « De nouveau nous franchissons un cap dans l’histoire de NCI ; L’indépendance de la société de gestion a été rendue nécessaire par l’évolution de la législation et par ailleurs, fortement souhaitée par les grands investisseurs - cette opération confirme la pertinence du positionnement et de la stratégie portée par le management depuis plus de 10 ans : une offre unique [1] à forte valeur ajoutée axée sur la performance financière et économique. Quel que soit le métier (création, transmission), les équipes sont au service de la création de valeur »

Jean-Marc Buchet, Président de LCI (Les Cadres Investisseurs) : « LCI devient l’actionnaire unique de NCI ; Cette opération permettra de faire monter au capital la prochaine génération des dirigeants de NCI. Ce sont eux qui porteront les projets de développement 2020/2030 autour de la création et de la transmission »

Anne-Cécile Guitton, Associée : « Je suis heureuse de pouvoir reprendre NCI avec une équipe telle que la nôtre ! Ce projet s’inscrit dans le cadre d’une croissance maitrisée et permettra une dynamique nouvelle. J’ai une confiance solide en nos capacités opérationnelles à mener à bien cette mission »

Hubert de Germay, Associé : « L’intérêt régional associé à une vision entrepreneuriale du métier d’investisseur, m’ont conduit à rejoindre dès 2008 ce trio d’envergure : ensemble nous optimisons le modèle économique de NCI et réinventons son organisation, pour être un acteur majeur du financement haut de bilan de l’Axe Seine »

Chiffres clés