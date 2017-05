Deutsche Asset Management (Deutsche AM), qui entend accroître davantage son activité sur le segment de la gestion passive, a choisi d’harmoniser les marques de ses plateformes ETF (exchange-traded fund) et ETC (exchange-traded commodities) pour les regrouper sous le nom de ‘Xtrackers’.

db X-trackers et db-X ETC, les marques respectives des plateformes ETF et ETC de Deutsche AM, vont donc être réunies sous une seule et même nouvelle marque : Xtrackers. Cette dernière incarnera l’expertise historique de Deutsche AM dans sa capacité à proposer des fonds indiciels cotés simples et de haute qualité.

Alors que la gestion indicielle a connu un essor fulgurant depuis le lancement du premier ETF de Deutsche AM il y a 10 ans et que des milliers de produits sont disponibles sur ce marché, Deutsche AM a choisi d’avoir une approche de simplification et de cohérence dans la labellisation de son offre de produits indiciels.

Cette évolution s’inscrit dans la suite logique d’une démarche engagée depuis plusieurs mois par Deutsche AM sur son activité de gestion passive en vue d’élargir sa base de clientèle. Deutsche AM est en effet devenue l’un des principaux fournisseurs d’ETF gérés en réplication physique en Europe, tout en introduisant une gamme Core ETF affichant des faibles frais.

“Le cœur de notre métier consiste à fournir des solutions de gestion indicielle performantes, et cette évolution sur nos marques reflète ce focus. D’un point de vue commercial, les investisseurs pourront ainsi identifier instantanément l’expertise de gestion passive, portée par une gamme de produits plus cohérente”, explique Reinhard Bellet, responsable mondial de la gestion passive de Deutsche Asset Management.

Depuis le début de l’année, Deutsche Asset Management a enregistré plus de 2,7 milliards d’euros de collecte cumulée sur ses ETF et ses ETC (source : Deutsche AM, données au 24 avril 2017).

Le déploiement de la nouvelle marque se déroulera sur les 9 prochains mois, le temps d’obtenir les diverses approbations des autorités réglementaires compétentes. Ce changement ne portera, dans un premier temps, que sur la documentation commerciale sans impacter les noms des sociétés-chapeau émettrices des parts. Toute modification ultérieure sur les noms de ces sociétés sera communiquée aux détenteurs de parts et interviendra dans les délais légaux.