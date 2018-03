Au 20 rue des sirènes à Montigny-le-Bretonneux, à proximité de la forêt domaniale de Port Royal, Pierre Etoile va construire Terra Natura Signature, une résidence composée de 66 appartements (du studio au 5 pièces) répartis sur 3 étages. Le démarrage des travaux est programmé pour le début du 3ème trimestre 2018 avec une livraison prévue pour le 2ème trimestre 2020.

Une résidence high tech …

La domotique est au cœur de ce projet. Les résidents pourront gérer à distance la température de leur logement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. En cas de déclenchement du détecteur de fumée, une alerte sera envoyée sur le téléphone et pourra être désactivée à distance. Dans le séjour et la chambre principale, grâce à un système de led connectées, les ampoules seront programmables depuis un smartphone ou une tablette permettant ainsi de les éteindre automatiquement lorsque l’on quitte son logement. La fibre optique sera également installée dans la résidence.

Afin de pouvoir se projeter dans leur futur bien, un logement témoin a été reconstitué sur l’emplacement de la résidence.

De plus, les futurs acquéreurs pourront également suivre le chantier et l’évolution des travaux grâce à une galerie photos qui sera mise à jour sur un site sécurisé dédié.

…A des prix maitrisés

Les biens en accession à la propriété sont proposés à partir de 139 000 € pour un studio de plus de 26 m² avec un balcon (Parking non inclus) Les 5 pièces de plus de 120 m² avec terrasse de 20 m² en dernier étage sont eux proposés à 551 000 € (Parking non inclus). Et entre le 5 et le 31 mars, les frais de notaires sont offerts.

Le programme répond à la RT 2012 et bénéficie de la certification NF Habitat.