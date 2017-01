Une résidence tournée vers la modernité…

Un site internet sécurisé donne accès aux photos du chantier afin de permettre aux futurs acquéreurs de suivre l’évolution des travaux.

La résidence sera livrée au cours du 1er trimestre 2019 et, une fois installés, les résidents pourront gérer à distance la température de leur logement depuis un smartphone, une tablette ou un ordinateur. En cas de déclenchement du détecteur de fumée, une alerte sera envoyée sur le téléphone et pourra être désactivée à distance. Dans le séjour et la chambre principale, grâce à un système de led connectées, les ampoules seront programmables depuis un smartphone ou une tablette permettant ainsi de les éteindre automatiquement lorsque l’on quitte son logement.

Enfin, les futurs résidents pourront consulter en ligne leur consommation d’énergie.

… axée développement durable et prix maitrisés

La performance thermique de la résidence est 20% supérieure à celle exigée par la RT 2012.

Le programme est certifié NF Habitat HQE, et labélisé Effinergie +.

Sur les 95 logements, 33 sont destinés à l’accession, 30 à un usage locatif intermédiaire (I3F) et 32 à un usage locatif social (I3F).

Les biens en accession à la propriété sont proposés à 4 826 € le m² et à 4 242 € le m² pour les ménages qui répondent aux conditions d’éligibilité à la TVA à 5,5 % alors que le prix moyen des biens récents dans le quartier est supérieur à 5 000 € / m².