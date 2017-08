La Commission Européenne a donné aujourd’hui son accord au projet d’acquisition par le Groupe PSA et BNP Paribas des sociétés captives de financement d’Opel/Vauxhall.

La signature de ce projet d’acquisition et du partenariat stratégique de long terme autour des marques Opel et Vauxhall avait été annoncée le 6 mars dernier, dans le cadre de l’acquisition d’Opel/Vauxhall par le Groupe PSA.

Ces activités bénéficieront de l’expertise combinée de Banque PSA Finance et de BNP Paribas Personal Finance dans le financement automobile, pour mieux servir les concessionnaires et les clients d’Opel et de Vauxhall et soutenir le développement des deux marques.

Cette opération est également soumise à l’approbation des autorités bancaires européennes, dont la décision est attendue au second semestre.

« C’est une étape importante qui est franchie aujourd’hui pour les équipes déjà mobilisées sur ce projet depuis plusieurs mois », explique Laurent David, Directeur Général de BNP Paribas Personal Finance. « Les équipes sont maintenant concentrées sur la réalisation des autres conditions nécessaires à la clôture de la transaction prévue avant la fin d’année » précise Rémy Bayle, Directeur Général de Banque PSA Finance.