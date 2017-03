Avant le référendum au Royaume-Uni, State Street a travaillé avec M&G pour évaluer les options, et apporter des éclaircissements sur les spécificités de domiciliation des produits, y compris sur les modèles de distribution et sur les exigences en matière de comptabilité.

Suite à la décision du Royaume-Uni de quitter l’Union européenne, le lancement de sa SICAV domiciliée au Luxembourg a été soutenu par un back-office transfrontalier. Une équipe dédiée a également travaillé en étroite collaboration avec M&G Investments pour répliquer son modèle opérationnel existant au Royaume-Uni et les dispositions contractuelles pour le Luxembourg dans des délais d’exécution ambitieux.

Jeff Conway, Directeur Général de State Street EMEA a déclaré : « Nous sommes fiers d’être un véritable partenaire pour nos clients et une source de stabilité dans des temps incertains. Parce que nous entretenons avec M&G Investments une relation de longue date, nous comprenons pleinement leurs besoins, ce qui nous permet d’optimiser leur modèle opérationnel dans les plus brefs délais, tout en nous assurant de la conformité avec les régulateurs locaux, et cela nous permet aussi de leur apporter un soutien continu pour faire face aux défis associés au Brexit. »