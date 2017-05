Freinée par les hausses de prix du pétrole de 2016 et le renchérissement du coût du crédit aux Etats-Unis, la consommation ralentit.

Ventes de détail et investissement

Source : Pictet Asset Management, Datastream

La croissance mondiale change de profil.

L’investissement en revanche est en train de reprendre des couleurs. Sa croissance avait atteint un point bas en août 2016, à moins de 1% sur un an. Le dernier trimestre de l’année a marqué le début du redressement et les enquêtes auprès des entrepreneurs montrent que cette nouvelle tendance devrait se renforcer.

C’est une excellente nouvelle pour la productivité, et donc pour la croissance mondiale à moyen terme. A plus court terme, c’est aussi une excellente nouvelle pour le secteur de la technologie de l’information et celui de la robotique. Les secteurs liés à la consommation en revanche pourraient marquer le pas.