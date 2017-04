Cette première acquisition réalisée par le fonds concerne le Fantastic 44, un bâtiment situé dans le Kennedydamm, un segment de marché bien établi de Düsseldorf. Cet immeuble de bureaux prime en cours de restructuration développe une surface locative d’environ 12 500 m². Il sera livré au 4e trimestre 2017 et bénéficiera d’une certification DGNB Gold. Près de 70 % du Fantastic 44 sont pré-loués à deux locataires solides, dont un grand éditeur de logiciels américain.

Isabella Chacon Troidl, Head of Transaction Germany, qui a piloté cette transaction, explique : « Notre grande connaissance des marchés locaux, conjuguée à notre savoir-faire technique, nous confère un véritable avantage pour acquérir des actifs de qualité. Une fois livré, le Fantastic 44 sera un bâtiment performant et flexible, possédant un agencement moderne et une architecture remarquable. »

L’objectif de collecte du NEIF III s’élève à 1,8 milliard d’euros, le but étant de constituer un portefeuille paneuropéen d’immeubles de bureaux modernes de grande qualité environnementale loués à des utilisateurs de premier plan.

Le fonds NEIF III investira dans l’ensemble de la zone euro et vise une distribution annuelle supérieure à 4 %.

Laurent Boissin, Fund Advisor, ajoute : « Le NEIF III est destiné aux investisseurs institutionnels intéressés par l’immobilier de bureaux. Il offre par ailleurs d’excellentes opportunités de diversification dans les grandes villes de la zone euro. Selon la liquidité des segments de marché, le fonds ciblera des actifs dans une fourchette de prix comprise entre 30 et 250 millions d’euros. »

Les deux premiers fonds Next Estate ont permis à BNP Paribas REIM de lever plus de 750 millions d’euros et de faire l’acquisition de 16 actifs pour un montant d’environ 1,2 milliard d’euros.