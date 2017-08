Le marché obligataire d’aujourd’hui a-t-il tiré les leçons du taper tantrum de 2013 ? D’après Western Asset, une filiale de Legg Mason, les erreurs de pricing à court terme sur les intentions de la Fed ne devraient pas, cette fois-ci, avoir de conséquences sérieuses Article aussi disponible en : English | français

Les cours obligataires avaient été très affectés par le taper tantrum de 2013, un mouvement d’agitation anxiogène provoquée par la Réserve fédérale à l’annonce de la réduction progressive de son programme de rachat d’actifs. Les obligations, les actifs risqués et en particulier ceux des marchés émergents ont plongé simultanément, entraînés par une mauvaise estimation du marché quant aux intentions de la Fed sur les taux à court terme. Cet été, la Fed a annoncé son intention de réévaluer son programme de rachats d’actifs dans le courant de l’année, notamment en cédant des actifs pour réduire son bilan de 1 à 2 milliards de dollars. Cet effort de « normalisation » devrait être l’une des étapes de la fin progressive de la politique monétaire extraordinaire de la Fed. Toutefois, d’après John Bellows, gérant et analyste recherche chez Western Asset Management, le marché devrait tenir compte des leçons de 2013, éloignant ainsi la probabilité d’un nouveau taper tantrum. Voir la tribune “Four Lessons from the Taper Tantrum of 2013”.

Voir en ligne : Four Lessons from the Taper Tantrum of 2013