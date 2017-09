Le groupe G&C Développement est propriétaire de l’hôtel 4 étoiles Globe & Cecil d’une capacité de 60 chambres. Créé en 1850 et situé à proximité immédiate de la place Bellecour, cet établissement familial et prestigieux est l’un des plus anciens hôtels indépendants de Lyon.

Atypique, l’hôtel allie le charme et l’élégance dans une atmosphère authentique. Le Globe & Cecil se distingue par un service haut de gamme, un accueil personnalisé et chaleureux, assuré par une équipe discrète et fidèle.

Prenant la suite de son grand-père, acquéreur de l’hôtel, puis de sa mère, Loïc Renart a su développer depuis 2009 le concept original d’Artisan Hôtelier. Son objectif : concilier une offre différenciante et de qualité avec une approche artisanale de l’hôtellerie qui doit savoir vivre avec son temps, devenir un lieu de vie et de rencontre.

Dans le cadre d’une stratégie de déploiement de ce savoir-faire et de l’identité de la marque Globe & Cecil, Loïc Renart a eu l’opportunité de se porter acquéreur du Simplon, un établissement familial de 37 chambres situé à Lyon, à proximité de la place Carnot. Des synergies importantes sont attendues entre les deux hôtels afin de porter les valeurs fortes de la marque.

Cette première acquisition ainsi que la réalisation de travaux d’amélioration et d’extension de la capacité d’accueil de Globe & Cecil ont été l’occasion pour Loïc Renart d’accueillir Bpifrance et Extendam au capital de sa holding. Bpifrance est également intervenu en financement dans cette opération aux cotés des partenaires bancaires que sont la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes et la Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes.

Loïc Renart, Président du Groupe G&C Développement déclare : « Cette opération va nous permettre de gagner en puissance pour faire évoluer notre hôtellerie traditionnelle. Je reste indépendant mais plus seul et c’est à mon sens la meilleure solution pour répondre aux évolutions du monde de l’hébergement. Je suis ravi d’accueillir des partenaires de qualité qui vont me permettre de réussir nos nouveaux projets. Dans ce type d’opération, l’apport humain est essentiel. C’est pour cela que j’ai choisi en conscience Bpifrance, Extendam, et Clairfield International pour cette opération. »

« L’investissement d’Extendam auprès du dirigeant de Globe & Cécil permettra au groupe de développer sa marque et de capitaliser sur une identité unique et différenciante fondée sur son indépendance, le style de ses hôtels, son approche artisanale de l’hôtellerie et la création de lieux de rencontre ouverts sur la ville. Nous sommes heureux de contribuer au développement d’une entreprise telle que Globe & Cécil » expliquent Matthieu Chavanel et Bertrand Pulles en charge du dossier chez Extendam.

Lionel Giai-Gischia, Directeur d’investissement senior de Bpifrance, commente : « Nous nous réjouissons d’accompagner Loïc Renart et plus globalement le groupe G&C dans son développement. Le concept d’artisan autour des fondamentaux de l’hôtellerie en termes d’accueil, de convivialité et de services, est mené par un vrai professionnel du métier avec un business model éprouvé. D’autres opérations de croissance externe ou de création d’hôtels viendront renforcer la marque G&C ».