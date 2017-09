18 mois après l’entrée du fonds d’investissement majoritaire NAXICAP Partners lors d’un LBO primaire, le groupe Technicis, dirigé par Benjamin du Fraysseix, continue son expansion via l’acquisition de Arancho Doc, l’une des plus importantes sociétés de traduction en Italie. Il réalise ainsi sa quatrième acquisition depuis l’origine.

Issu de la fusion entre Arancho et LC.Doc en 2011 et basé à Bologne, Arancho Doc est l’un des premiers fournisseurs de services linguistiques en Italie. Présent également à Barcelone, Zurich, Prague et Helsinki, la société prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires de 12 M€. L’entreprise emploie 100 personnes et repose sur un réseau de 2.000 professionnels proposant à 1.200 PME et grandes entreprises renommées de 45 pays, des services de traduction et d’interprétation de qualité.

Le nouvel ensemble prévoit de réaliser en 2017 un chiffre d’affaires consolidé autour de 45 M€ avec un effectif de 320 personnes.

« Nous sommes heureux d’accueillir Arancho Doc et son ADN européen au sein du Groupe Technicis. Leur positionnement au service des grands groupes et leurs équipes s’appuyant autant sur une approche qualité de premier plan que sur des technologies de pointe, nous donne une force supplémentaire. Le développement international que nous déployons depuis cinq ans et qui se matérialise aujourd’hui par l’acquisition d’Arancho Doc, nous permet d’être très présent tant en Europe qu’en Amérique du Nord », déclare Benjamin du Fraysseix, CEO du Groupe Technicis.

« Nous sommes particulièrement satisfaits par cette nouvelle croissance externe, très cohérente avec le projet d’investissement que nous nous sommes fixé. Le groupe poursuit son développement organique et externe afin de s’imposer comme le leader de la traduction en Europe à terme. Nous ambitionnons d’accompagner la concentration en cours du marché avec de futures acquisitions plus importantes. » indique Laurent Sallé, Directeur Associé chez NAXICAP Partners.