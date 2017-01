Le groupe Talan, acteur européen de référence dans l’accompagnement de la transformation agile des entreprises, annonce la création de TalanConsulting, dirigée par Dominique Masutti, Directeur Associé du Groupe Talan et ancien Président de Cereza Conseil. Cette nouvelle entité regroupe le conseil opérationnel IT et l’expertise métier du groupe Talan. Elle est enrichie de l’expertise des marques Cereza Conseil - conseil métier et IT dans le domaine du transport et de la logistique, et Asset Alpha - conseil métier et IT en gestion d’actifs.

« En créant TalanConsulting, le groupe Talan est désormais à même de proposer aux directions des grandes entreprises une offre de transformation numérique s’appuyant sur nos 4 métiers complémentaires : le conseil avec TalanConsulting, les solutions avec TalanSolutions, le développement technologique avec TalanLabs et l’appui opérationnel aux projets. » indique Mehdi Houas, Président du groupe Talan.

Proposer aux grandes entreprises une offre complète et une expertise métier

TalanConsulting, qui regroupe 120 consultants, est organisé autour d’une dizaine de directeurs référents sectoriels et a pour objectif de se développer sur d’autres secteurs présents dans le groupe comme l’énergie et la banque. Pour y parvenir, 30 consultants seront recrutés en 2017.

« La création de TalanConsulting conforte la capacité du Groupe Talan à proposer une démarche complète, à la fois rigoureuse et créative, capable d’accompagner ses clients depuis la définition d’une vision jusqu’à sa mise en œuvre. Cette nouvelle porte d’entrée, nous permettra en outre d’attirer de nouveaux profils de candidats issus d’autres cabinets et de grandes écoles qui ne connaissent pas encore le Groupe Talan. » précise de son côté Dominique Masutti, Directeur Général de TalanConsulting.