Blue Alpha SA était entré au capital de RGreen en 2013 afin d’apporter une contribution au refinancement d’acteurs industriels présents dans le développement d’infrastructures renouvelables. Blue Alpha SA a fortement contribué - avec l’appui d’investisseurs institutionnels convaincus par l’importance de la transition énergétique - au développement et à la commercialisation des deux premiers fonds dédiés aux énergies renouvelables, le FPCI InfraGreen I (62 millions € d’encours sous gestion) et le FCT InfraGreen II (150 millions € d’encours sous gestion), ce dernier véhicule permettant d’émettre sur plusieurs compartiments, en parts et en obligations.

Arrivés à la fin de cette phase d’amorçage particulièrement réussie, Quaero Capital et RGreen ont souhaité reprendre leur indépendance afin de permettre d’associer de nouveaux talents au sein de la société de gestion RGreen Invest.

« Quaero Capital, par l’intermédiaire de sa filiale d’incubation Blue Alpha a été très satisfait d’avoir permis à Nicolas Rochon, fondateur de la société RGreen, de créer une société de gestion qui est devenue aujourd’hui un des acteurs les plus dynamiques dans le domaine de la gestion des infrastructures d’énergie renouvelable en France. », souligne Thierry Callault, Managing Partner, responsable du développement chez Quaero Capital.

« RGreen Invest, grâce au support de Blue Alpha, a développé une solution de financement innovante de la transition énergétique en Europe. Les quatre dernières années auront permis de financer plus d’1GW d’infrastructures ENR sur le continent (250 millions d’euros d’investissements) et de renforcer significativement la compétitivité des PME françaises à l’international », souligne Nicolas Rochon, Président d’RGreen Invest.

Fondée en 2005, Quaero Capital est une société de gestion franco-suisse indépendante, agréée par la FINMA et l’AMF. Elle compte 30 collaborateurs, répartis dans ses bureaux de Genève, Paris, Zurich, Londres et Luxembourg, et gère 1.4 milliards d’euros d’encours pour une clientèle principalement composée d’investisseurs institutionnels et de Family Office. En s’appuyant sur une gestion value de conviction, Quaero Capital investit « hors des sentiers battus », à la fois dans des actifs cotés ou non cotés. Elle a développé une expertise forte dans les petites capitalisations et les actifs réels, en particulier dans le secteur des infrastructures européennes.

Fondée en 2013 par le groupe RGreen, RGreen Invest est une société de gestion française, agréée par l’AMF. Elle compte 7 collaborateurs et gère 226 millions d’euros d’actifs pour le compte d’une clientèle exclusivement institutionnelle. L’expertise de RGreen Invest se concentre sur les secteurs des actifs réels avec un tropisme fort sur les infrastructures d’énergie renouvelable. En se positionnant dès sa création sur le financement de la transition énergétique, RGreen Invest a fortement contribué à l’essor de cette thématique au sein des allocations des institutionnels français.