Infra Park annonce le succès d’une nouvelle émission obligataire de 125 millions d’euros. Cette émission obligataire, d’une maturité record de 20 ans (juillet 2037), porte un coupon fixe de 2,951%.

Cette opération permet à Infra Park d’ancrer un spread de crédit à 20 ans de 145 bps au-dessus du taux mid-swap, soit seulement 35bps de plus que le spread de 110 bps obtenu début juillet sur son obligation à 12 ans.

Cette transaction place Infra Park comme l’un des rares émetteurs français BBB à avoir atteint une maturité de 20 ans et lui permet d’allonger la maturité moyenne de sa dette.

Infra Park est notée BBB/Positif et la nouvelle émission BBB (notation Standard & Poor’s).

La banque NatWest Markets a agi comme chef de file du placement privé.

A propos de Infra Park

La société Infra Park (antérieurement dénommée Infra Foch), qui détient près de 100% du capital d’Indigo Infra (antérieurement dénommée VINCI Park), est un acteur mondial et global du stationnement et de la mobilité urbaine, qui gère plus de 2,1 millions de places de stationnement et leurs services associés dans 16 pays. En 2016, le chiffre d’affaires consolidé et l’EBITDA consolidé d’Infra Park s’élevaient respectivement à 860 millions d’euros et 305 millions d’euros (données Global Proportionate, avant retraitement selon la norme IFRS 11).

Infra Park est indirectement détenue à hauteur de 49,2% par des fonds d’investissement gérés par Ardian, à hauteur de 49,2% par Crédit Agricole Assurances et pour le solde par les employés et le management du Groupe.