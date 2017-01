Le groupe Foncière du Marais / Foncière Saint-Honoré a acquis Le Delta, un immeuble de bureaux indépendant sis 14 avenue des Béguines à Cergy (95), auprès d’un fonds géré par Internos Global Investors.

Détenu en pleine propriété, développant une surface d’environ 18 000 m², l’ensemble se situe à proximité immédiate de la station Cergy-Saint-Christophe du RER A. Le Delta offre de belles prestations et est entièrement loué à deux locataires : Valeo Systèmes de Contrôle Moteur et Pitney Bowes.

Dans cette transaction, Internos Global Investors a été conseillé par Savills, dans le cadre d’un mandat exclusif, et par C&C Notaires (Me Bruno Casteran). La Foncière du Marais a été conseillée par l’étude Strock Klepping Ganem-Cohen (Me Pierre STROCK).