Le Fonds européen d’investissement (FEI), qui fait partie du Groupe Banque européenne d’investissement, et le groupe Crédit du Nord, en collaboration avec ses banques régionales Courtois, Laydernier, Nuger, Banque Rhône-Alpes, Société Marseillaise de Crédit, Tarneaud et Kolb, ont signé un partenariat autour d’une opération de garantie pour augmenter le volume des prêts accordés aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux ETI innovantes en France.

Cette opération bénéficie du soutien du Fonds européen pour les investissements stratégiques (FEIS), qui constitue le cœur du Plan d’investissement pour l’Europe.

Grâce à l’accord de partage des risques conclu entre l’UE et le FEI, les banques du groupe Crédit du Nord pourront, ces deux prochaines années, accorder plus de 200 prêts à des conditions avantageuses à des PME et à des ETI. Le FEI apporte sa garantie dans le cadre de l’initiative « InnovFin – Financement européen de l’innovation », avec le soutien financier d’Horizon 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation.

Philippe Aymerich, directeur général du groupe Crédit du Nord rappelle : « Dans le paysage bancaire français, notre groupe s’attache à financer l’économie et à soutenir l’esprit d’entreprise en France, notamment en finançant les PME et les ETI innovantes. Notre forte identité régionale se matérialise notamment par la relation étroite que nous établissons avec nos clients. C’est là l’essence même de notre Groupe. Nous sommes à leurs côtés. Nous continuons à mettre l’accent sur la satisfaction de nos clients, la clé de voûte de notre modèle économique, en nous appuyant sur notre expérience et notre présence locale. Je suis convaincu que cette opération, qui allie innovation et relations étroites avec les PME, confère une solide légitimité à l’activité bancaire telle que nos équipes la pratiquent. »

Le soutien apporté au titre du FEIS, duquel relève l’accord conclu avec le groupe Crédit du Nord, permet aux accords passés dans le cadre d’InnovFin d’enregistrer des retombées positives plus rapidement et ainsi de mobiliser des investissements supplémentaires, de renforcer la croissance et d’accélérer la reprise économique en Europe.