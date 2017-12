Le 4 décembre 2017, la société Advenis SA a signé avec la société C-Quadrat Luxembourg un contrat en vue de céder 51% de l’activité de gestion de portefeuille à travers une prise de participation dans sa filiale Advenis Investment Managers. Le prix pour cette participation majoritaire est de 2,4 millions d’euros.

C-Quadrat fournit des activités de gestion d’actifs et de fonds d’investissement et gère plus de 10 milliards d’actifs en Europe pour le compte d’une clientèle privée et institutionnelle.

Les deux groupes souhaitent, à travers cette opération, réaliser un partenariat où Advenis apporte sa plateforme de gestion de portefeuille en France et C-Quadrat son expérience, sa taille critique, et son savoir-faire à l’échelle européenne dans ce secteur spécialisé. Les parties ambitionnent de développer fortement cette activité dans les années qui viennent.

Cette opération connait des conditions suspensives, notamment liées à l’agrément de l’Autorité des Marchés Financiers. Le prix pour cette participation majoritaire est de 2,4 millions d’euros. Le closing de l’opération est prévu pour le premier trimestre 2018.

Par ailleurs, l’activité de gestion de SCPI, qui est actuellement exercée par Advenis Investment Manager, sera transférée à Advenis REIM, filiale d’Advenis SA, avant la réalisation de la vente.

Stéphane Amine, Président Directeur Général d’Advenis SA : « Avec un partenaire stratégique tel que C-Quadrat, nous pourrons enrichir l’offre de gestion d’Advenis Investment Managers à destination du marché français mais aussi ouvrir de nouveaux canaux de distribution européens pour les produits performants d’Advenis Investment Managers, notamment les fonds « actions européennes ». De façon plus globale, nous travaillerons à développer une collaboration étroite avec C-Qudrat dans l’élaboration de produits financiers et immobiliers communs que nous espérons proposer à nos clients particuliers et institutionnels français et européens respectifs. »

Carlo Michienzi, qui a vocation à devenir le futur Président d’Advenis Investment Managers : « Cette alliance avec Advenis nous permet d’acquérir une forte compétence en actions européennes et nous offre une opportunité unique de renforcer notre capacité de distribution en France. Je suis très heureux que C-Quadrat s’associe à Advenis qui, grâce à son ancrage en France, accélérera notre potentiel de développement pan-européen en nous faisant bénéficier de sa connaissance clients et de son infrastructure. Nous réfléchissons déjà ensemble aux nombreuses opportunités croisées que nos expertises respectives permettent d’envisager. »