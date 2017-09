DomRaider, entreprise française en hypercroissance, devenue en moins de quatre ans leader européen sur le marché de la vente aux enchères de noms de domaine expirés, annonce le lancement de son ICO via un site dédié à l’opération.

Des enchères en temps réel dans la blockchain

Grâce aux fonds récoltés à travers cette ICO, DomRaider sera en mesure de donner un coup d’accélérateur à son développement à l’international, déjà marqué par sa présence en Italie et en Suède et dès le mois d’octobre prochain au Canada et au Royaume-Uni.

C’est au cœur de la blockchain, une structure de données chaînées au sein d’un réseau décentralisé, que va se concentrer toute l’innovation du projet. En effet, DomRaider ambitionne de révolutionner l’écosystème jusqu’ici assez limité des ventes aux enchères en utilisant la technologie blockchain. L’objectif fixé est de développer le tout premier réseau décentralisé dédié à la gestion en temps réel de n’importe quelle vente aux enchères dans le monde, en ligne ou en salle.

Cette solution aura pour vocation d’être :

Évolutive, fiable et transparente (enchères publiquement vérifiables et virtuellement impossibles à falsifier) ;

Communautaire et interopérable (des enchères mondiales accessibles à travers des interfaces génériques) ;

Rapide (validation des enchères en moins de 1 seconde) ;

Avantageuse financièrement (faible coût par transaction).

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de lancer la première ICO conduite par une entreprise française qui a fait ses preuves et qui comptabilise 4 années d’existence. Cette étape, qui constitue un tremplin important pour le développement de DomRaider, illustre pleinement l’émergence de la blockchain au sein de l’économie réelle. À travers cette ICO, nous souhaitons tirer parti de cette révolution technologique pour transformer le secteur des enchères », explique Tristan Colombet, CEO et fondateur de DomRaider.

Ouverture de la vente des « DomRaider tokens » le 12 septembre 2017 L’ICO débutera le 12 septembre 2017 et prendra fin le 11 octobre 2017. L’entreprise émettra à ce titre près de 1 milliard de jetons « DomRaider tokens ». La réservation (pré-vente) est d’ores et déjà ouverte à tous via le site dédié : www.domraider.io. Moins d’une semaine après le début de l’opération, 130 millions de tokens (sur les 262,5 millions d’euros maximums prévus pour la pré-vente) ont été vendus.