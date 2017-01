Le fonds EmergingMarketShortDuration du spécialiste du corporate credit Muzinich & Co a franchi le cap des 500 millions de dollars sous gestion, moins de trois ans et demi après son lancement. Lancé en juillet 2013 et géré par Warren Hyland, le fonds délivre une performance nette de 10.20% depuis sa création, avec un ratio Sharpe de 1.07 [1].

Warren Hyland et son équipe investissent principalement dans des obligations d’entreprises de signature investment grade et high yield, avec des courtes maturités et une duration inférieure à 2 ans et demi (Duration To Worst) [2]. Avec l’appui de l’équipe mondiale de recherche crédit de Muzinich, ils combinent une sélection bottom-up de titres avec une approche macroéconomique pour définir les allocations régionales et sectorielles.

Warren Hyland déclare : “Selon nous, les fonds de courte duration offrent moins de volatilité que les stratégies de duration proche de celle du marché. Pour les investisseurs visant à limiter leur exposition à la volatilité des marchés, nous pensons qu’une stratégie de courte duration offre une protection appréciable. Le fonds a grossi de plus de 100% en seulement 12 mois [3], un témoignage de l’intérêt des investisseurs pour la stratégie. ”