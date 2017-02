Deux premiers closings ont été réalisés en août et décembre 2016, qui ont permis de lever 809 millions d’euros, dont 735 par le Groupe Swiss Life. Parmi les capitaux déjà levés, 280 millions ont déjà été engagés : un premier investissement a été réalisé en Italie, dans des infrastructures gérées par Società Gasdotti Italia, un opérateur de transmission de gaz naturel régulé par les autorités italiennes (AEEGSI). Deux autres dossiers ont été signés et devraient être prochainement finalisés : en Angleterre, dans National Grid Gas Distribution, un opérateur de distribution de gaz naturel régulé par les autorités britanniques (OFGEM), et au Portugal, dans un portefeuille de sept autoroutes à péages.

L’objectif est d’atteindre plus d’un milliard d’euros d’encours sous gestion d’ici février 2018, via des closings successifs au cours de l’année 2017. L’intégralité des capitaux levés devraient être investis d’ici trois ans.

Plusieurs projets d’infrastructures éligibles à l’investissement sont à l’étude en Europe, au Canada et aux Etats-Unis. L’équipe de Swiss Life Asset Managers privilégie notamment les actifs générant des cashflows récurrents, sources de dividendes pérennes, dans les secteurs des transports (aéroports, autoroutes…) et de l’énergie (distribution et transmission de gaz et électricité, énergie renouvelable…). « Nous concentrons notre attention sur des projets d’infrastructures ‘core’, c’est-à-dire régulés ou garantis par des contrats de long terme. Nous ciblons un niveau de risque intermédiaire se situant entre celui des obligations et des actions » explique Emmanuel Lejay, Directeur Exécutif de l’équipe Investissements Infrastructures chez Swiss Life Asset Managers.

« Au cours des vingt prochaines années, 2 500 milliards de dollars par an seront investis dans des projets d’infrastructures, à l’échelle mondiale. L’infra equity est peu soumis aux aléas conjoncturels économiques, peu corrélé avec les autres classes d’actifs et offre des revenus réguliers. Ces atouts expliquent le succès de la classe d’actifs auprès des investisseurs en quête de rendement et de diversification » poursuit-il.

Géré selon une approche buy and hold, Swiss Life Funds (Lux) Global Infrastructure Opportunities 2 s’adresse aux investisseurs professionnels (assureurs, fonds de pension, family offices…).

L’équipe de gestion cherche à générer un rendement net annuel de 6 % à 8 %, dont 5 % apportés par des flux de dividendes pérennes, grâce à une discipline d’investissement fondée sur une forte sélectivité des projets et des partenaires.

Pour gérer au mieux ses investissements, Swiss Life Asset Managers est également présent au conseil de surveillance de plus de la moitié des sociétés en portefeuille.

L’équipe Investissements Infrastructures est constituée de 11 personnes, en charge de la sélection et du suivi des dossiers en portefeuille au quotidien. Deux recrutements sont prévus d’ici la fin de l’année.