Le fonds LBPAM Responsable Actions Environnement vient d’obtenir le Label TEEC (Transition Energétique et Ecologique pour le Climat) le 6 janvier 2017. L’obtention de ce label s’inscrit dans l’ambition de La Banque Postale Asset Management (LBPAM) de développer une gestion ISR de conviction pour permettre aux investisseurs de donner du sens à leur placement.

Un label pour le soutien de la transition énergétique

Le label TEEC, lancé fin 2015, garantit l’orientation des investissements vers le financement de la transition écologique et énergétique. Du point de vue des investisseurs, il garantit la transparence et la qualité des caractéristiques environnementales de ces produits financiers, confirmées grâce à l’audit d’un tiers expert et indépendant.

LBPAM Responsable Actions Environnement, fonds pionnier

Créé dès 2009, LBPAM Responsable Actions Environnement intervient sur cinq thématiques liées à la transition énergétique : énergies renouvelables, économie circulaire, transports et mobilité durables, bâtiments verts, services et solutions environnementaux. L’analyse des thématiques et la gestion bénéficient de la recherche propriétaire fondamentale extra-financière et financière de LBPAM.

Ce fonds offre ainsi aux investisseurs personnes physiques et morales une grande diversification en termes de thématiques et de taille de capitalisation. Un univers sélectif, un filtre d’exclusion et un filtre « best-in-class » ont été mis en place pour obtenir le meilleur profil rendement/risque.

L’efficience énergétique : un des axes de la politique ISR de LBPAM

Acteur historique et engagé depuis 20 ans dans la finance durable, LBPAM est de longue date convaincue de la nécessité de trouver des solutions aux grandes problématiques sociétales : démographie, urbanisation, environnement, climat, agriculture, santé publique… La direction Gestion & Recherche ISR, renforcée lors de la fusion de LBPAM et de FGA, a défini une philosophie d’investissement responsable, pragmatique et résolument tournée vers les opportunités durables qu’apportent les entreprises.

« Nous souhaitons donner du sens à l’investissement. Nous offrons un ISR singulier et convaincu, cohérent avec notre vision d’un monde qui ne doit pas sacrifier l’avenir pour le présent » déclare Hubert Challe, Directeur de la Gestion et de la Recherche ISR de LBPAM.

Le soutien à la transition énergétique est l’un des 4 axes constituant cette nouvelle philosophie d’investissement ; s’ajoutant au développement des territoires, à la gestion durable des ressources et à la gouvernance responsable.

La gestion ISR de LBPAM entend ainsi favoriser activement le passage d’une économie basée sur des ressources d’énergies fossiles (pétrole, gaz, charbon) vers un système décarbonné et faisant la part belle à l’efficience énergétique.

« Avec LBPAM Responsable Actions Environnement, nous répondons au besoin important de financement que nécessite la lutte contre le réchauffement climatique. » précise Hubert Challe.

« Nous identifions et sélectionnons des entreprises européennes qui adaptent leur modèle économique et positionnent stratégiquement leurs offres sur la thématique de la transition énergétique » explique Zoé Selves, gérante du fonds LBPAM Responsable Actions Environnement.

« Investir dans des entreprises « responsables » qui créent des produits, des technologies, des services favorables à la transition énergétique vise à profiter des opportunités de croissance, en cherchant à limiter les risques climatiques. » conclut Hubert Challe.