MTI, fournisseur leader européen d’infrastructures de stockage informatique et de solutions de sécurité pour les entreprises nationales et mondiales réalise un chiffre d’affaires de £70 millions. Le montant de la transaction n’est pas divulgué.

MTI, dont le siège social se trouve à Godalming en Angleterre et opère principalement au Royaume-Uni, en Allemagne et en France, fournit des services tels que le stockage sur site et sur le cloud, des solutions de sécurité et d’Infrastructure as a Service (IaaS). MTI, expert reconnu dans ces domaines, fournit un service complet, de la conception à l’installation en passant par les services de maintenance et de support continus, ainsi qu’une offre complète de services managés.

Au vu de la rentabilité de MTI et de son évolution sur un marché solide, Endless prévoit d’utiliser ses capacités de transformation, de « buy & build », en s’appuyant sur son expérience en tant que propriétaire d’entreprises similaires dans le secteur. Son objectif est de soutenir la croissance de l’entreprise au cours des prochaines années.

Keith Clark, CEO de MTI : « L’Acquisition de MTI Europe par Endless permettra à l’entreprise de croître à la fois de manière organique et par le biais de nouvelles acquisitions au cours des prochains mois. C’est une grande opportunité pour MTI Europe ainsi que pour nos collaborateurs, nos clients et nos partenaires. Endless a été très précis, agile et décisif dans son approche et je suis impatient de voir l’impact de notre expérience combinée afin d’amener MTI Europe à un nouveau stade. »

Ed Ransome, Directeur des Investissements chez Endless en charge de cette transaction, commente : « Notre investissement dans MTI indique clairement qu’Endless a un grand appétit pour les entreprises rentables qui opèrent à travers l’Europe. Keith et ses équipes ont fait un travail formidable. Nous allons nous baser sur notre expérience en tant qu’investisseur transformationnel et actionnaire d’entreprises similaires pour soutenir Keith et ses équipes dans l’accélération de la croissance MTI, à la fois par une croissance organique et par des acquisitions. »